El gol es el gran ausente del @SaprissaOficial

Últimos 7 torneos a la fecha 10

A 2020/ 12 goles

C 2020/ 16 goles

A 2019/ 20 goles

C 2019/ 16 goles

A 2018/ 19 goles

C 2018/ 22 goles

A 2017/ 23 goles

¿Quién hace goles en #Saprissa ?