Saprissa comparte la historia que conmovió el corazón de todos los morados

Hace diez días en el estadio Ricardo Saprissa, en el juego entre morados y Herediano, se vivió un momento único. Un joven no vidente asistió al partido con su madre y un muchacho que estaba a su lado empezó a narrarle todo lo sucedido.

Es la historia de Ferenc Rodríguez, quien por primera vez asistía a la “Cueva” y en las gradas del sector sur se le acercó Jeiner Molina, quien notó que Ferenc es no vidente y empezó a contarle todo lo que sucedía dentro de la cancha.

Ferenc Rodríguez junto a Jeiner Molina el día que Molina le narró a Ferenc el partido entre Saprissa y Herediano.

Saprissa reunió a estos morados y nos comparte la historia que sin duda conmueve a los saprissistas. Ferenc tuvo un tour por el estadio Ricardo Saprissa y fue el propio Jeiner, quien le volvió a describir todo lo que estaba a su alrededor.

Ferenc, quien vive en Alajuela, en la urbanización Lisboa, recordó que disfrutó un momento único, además deseaba en su primera visita a la “Cueva” estar en la gradería sur, donde se ubica la Ultra y ahí lo acompañó su mamá Katherine Díaz.

“Fue algo muy bonito, pese al resultado, quería que Saprissa ganara, pero fue una experiencia muy buena. El muchacho que me iba contando todo lo del partido fue de gran ayuda para mí, porque no quería usar la radio, quería escuchar todo el ambiente y cuando él me dijo que me contaba todo, empecé a visualizar en mi mente todo lo que sucedía”, destacó Ferenc a La Nación cuando le expresó todo lo vivido ese domingo en el duelo contra Herediano.

