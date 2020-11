Saprissa está jugando mal. El clásico no fue peor que cualquiera de los mamarrachos que nos ha estado regalado. Centeno no logra ponerle pegalotodo a la defensa, no consigue tapar los boquetes descomunales en la retaguardia del equipo y, de conformidad con su estilo de salir jugando con pelota controlada de pie a pie (práctica sin duda loable, siempre y cuando se ejecute con la precisión y autoridad de Beckenbauer) está perdiendo balones en la salida, con toda la defensa a contrapié. Hoy en día, este tipo de endebleces condenan a un equipo. No hace 40 años, no. Pero hoy en día sí: son descalificadores automáticos, “el beso de la muerte”. Centeno necesita urgente asesoría. De lo contrario este campeonato puede darse por terminado para Saprissa.