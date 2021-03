Saprissa está enfermo. Tiene muchos años de estarlo. Vende a sus mejores jugadores, no alinea a sus jóvenes promesas (¿las tiene, siquiera?), no cuenta con un psicólogo de planta, no evoluciona, no coagula futbolísticamente. Rojas no sabe qué hacer de su equipo: si llevarlo a la gloria deportiva, o convertirlo en una “feria del jugador”, donde los futbolistas se venden como yucas o chayotes. No sabe si está dirigiendo una sucursal de Walmart o una institución deportiva. Triste, triste, triste…