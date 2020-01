No hay que generalizar, hay partes involucradas. Cuando un jugador le quedan seis meses o menos uno no puede sobrepagar cuando en seis meses se puede pagar menos. Tal vez la oferta es insuficiente por el jugador. A veces no se llega a un acuerdo. A partir de ahí no generalizo que es algo que se ha vuelto la norma. Analizamos otra alternativa y hace un año hubo un boom de contratación, no vamos a pagar caprichos, vamos hacer fichajes estratégicos. Contrario, el presupuesto subió este año, hicimos esfuerzo para ese presupuesto deportivo.