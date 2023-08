Saprissa aprendió a vivir sin Kendall Waston y Mariano Torres

Saprissa ha hecho un mercado de fichajes muy bueno. El cuadro morado no consiguió un ‘bombazo’ que sacudiera las redes sociales, sin embargo los hombres que ha sumado le han permitido darle profundidad a su planilla, una situación que cualquier técnico desea y le permite tener en aptas condiciones a todos sus jugadores, al punto de que no sufre las bajas de Mariano Torres o Kendall Waston.

El torneo pasado hombres como David Guzmán, Kendall Waston y Mariano Torres fueron clave; cuando alguno se ausentaba el equipo tibaseño sufría de más.

Ejemplo de lo anterior, fue la final de la segunda ronda. Cuando Saprissa perdió a Mariano en el juego de ida ante Alajuelense, el plantel morado se cayó y terminó perdiendo 3 a 0. Aunque ganó la vuelta 1 a 0, eso no le alcanzó para lograr el campeonato en esos dos partidos.

Ante esto y según opiniones de expertos, las contrataciones hechas por los saprissistas hasta el momento: Jefferson Brenes, Michael Chirinos, Jorkaeff Azofeifa, Kliver Gómez y el regreso de algunos futbolistas que tenía cedidos, como Douglas Sequeira, entre otros, ha satisfecho necesidades específicas.

Para Tomás Fonseca, exjugador y comentarista deportivo, la clave de la gestión morada radica en que se centraron en mantener, prácticamente, intacta la planilla que consiguió el bicampeonato.

“En el mercado apuntaló las necesidades específicas deportivas, pero no fue a reventar el mercado. Saprissa entendió que tenía ciertos espacios por mejorar, como por ejemplo un volante que permitiera descansar a David Guzmán o Youstin Salas y ahí llegó Jefferson Brenes”, aseguró.

Un caso que para Fonseca marcará diferencia es la llegada de Michael Chirinos, no solamente por lo que puede aportar el hondureño sino porque el extremo permite que descanse un jugador que ha sido muy importante para la S como Luis Paradela.

“Es que me parece que es meritorio destacar que se fueron por zonas débiles. Saprissa adoleció muchísimo en la pasada temporada de un lateral izquierdo, ahora tiene a Jorkaeff Azofeifa, que llega a solucionar de forma urgente”.

De hecho, Azofeifa desde que se vistió de morado ha jugado todos los partidos como titular y Saprissa dejó de improvisar por ese lado a hombres como Jefry Valverde, quien en realidad es extremo.

Para Carlos Zorro Hernández, lo mostrado por los tibaseños es el resultado de una muy buena planificación que hace al equipo no depender de individualidades como las de Kendall Waston y Mariano Torres.

En zaga, la llegada de Douglas Sequeira le ha permitido a los morados rotar los centrales -él, Pablo Arboine y Fidel Escobar- y disimular la ausencia de Waston.

“Son refuerzos puntuales, en zonas donde tal vez Saprissa solo tenía un hombre. Me parece que llevaron refuerzos que hoy lo han hecho bien en el equipo, que hoy si Saprissa debe descansar a un David Guzmán, está Jefferson Brenes. Vea que Mariano no hace falta en Saprissa; hoy no hace falta porque Ulises está, Jefferson refuerza... eso hace que Saprissa no tenga esas dependencias”, enfatizó Hernández.

En este punto coincidió Claudio Ciccia. El comentarista de FUTV, explicó que él no esperaba un Saprissa tan sólido sin Torres y Waston.

“Yo estoy sorprendido por la capacidad de disimular las ausencias de Waston y Torres, eso habla de una profundidad de planilla y un manejo porque el equipo ha respondido muy bien. Los refuerzos han sido determinantes y clave, son aciertos importantes”, reflexiona sobre la labor de Ángel Catalina y Sergio Gilá.

Aunque los nuevos fichajes al Saprissa le han respondido de buena forma, Vladimir Quesada en la última conferencia de prensa confesó que desea un fichaje más. Lo cierto es que el Saprissa que busca el tricampeonato tiene más recursos y un banquillo mucho más profundo, además de que la competencia por la titular está caliente en la mayoría de puestos.