Saprissa apelará decisión de la FIFA y acudirá al TAS

La dirigencia del Deportivo Saprissa no se quedará de brazos cruzados ante la determinación de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), que condenó a los morados al pago de ¢225 millones.

Saprissa acudirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para tratar de probar que no actuaron mal y que no deben hacer el desembolso.

Según FIFA, el cuadro tibaseño debe pagarle al Hapoel Beer’sheva de Israel el monto de $375.000 (¢225 millones aproximadamente), por la salida de Jimmy Marín al balompié de Rusia.

Marín era ficha del Hapoel cuando Saprissa hizo gestiones para reclutarlo. Su llegada fue posible por un acuerdo entre los morados y el club israelí, según el cual si Marín era vendido de nuevo en el fútbol internacional, al Hapoel le correspondía el cobro de ese monto.

“Vamos a apelar y esto va a ir al TAS, donde nosotros vamos a defender nuestra tesis. Creemos que estamos en lo correcto y así lo haremos ver con toda la evidencia del caso”, dijo Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa.

“El Deportivo Saprissa, debe pagar a la demandante USD 375.000 más 5% de interés a partir del 19 de julio de 2022 hasta la fecha de pago efectivo”, se lee en la sentencia, de la cual La Nación tiene una copia.

Saprissa entró en una disputa legal con el Hapoel Beer’sheva de Israel por la salida de Jimmy Marín al fútbl de Rusia. (Alonso Tenorio)

Rojas consideró que la razón los ampara porque no hubo una transferencia, sino una rescisión de contrato y la cláusula de rescisión la pagó el Orenburg de Rusia, que fichó a Jimmy Marín.

“Ya hemos sido muy explícitos en explicar por qué creemos que tenemos la razón y esperamos que el TAS nos la dé y si no es así, pues pagaremos, ni modo, porque el TAS es la última instancia, pero estamos firmes en nuestra tesis”, expresó Juan Carlos Rojas.

Gustavo Chinchilla, gerente general de Saprissa, coincidió con Rojas, pues manifestó estar confiado en que el TAS los favorecerá.

“Sabemos cómo ocurrieron los hechos, teníamos que proteger siempre a Saprissa, cumplir con los valores y principios que rigen en el quehacer diario nuestro y estamos tranquilos con eso”.

Chinchilla aclaró que mientras no se resuelva la situación, ya sea que el TAS falle a favor o en contra del club, no hay impedimento para que la institución efectúe alguna negociación, como por ejemplo contratar jugadores.

“La única forma que eso suceda es que si el TAS decide en contra de Saprissa y tenemos que pagar y no lo hacemos, sí tendríamos una consecuencia de ese tipo, pero eso de todos modos no va a pasar. No hay forma de que eso pase”.

Chinchilla agregó que si la sentencia del TAS no les favorece, deben cumplir con el pago en el periodo establecido por el Tribunal, porque de lo contrario se expondrían a mayores sanciones.

Si la apelación de Saprissa no prospera en el TAS, no solo debe pagar los $375.000, sino cubrir los gastos procesales del conflicto los cuales ascienden a los $25.000.