Saprissa amenaza con su nueva versión: más pegada y profundidad de su banquillo

Jimmy Marín, Jossimar Pemberton y David Ramírez empezaron en el banquillo en Pérez Zeledón. Su ausencia en la estelar demuestra lo que este Saprissa tiene hoy en día, mucho más profundidad y competencia interna que eleva el nivel. A la postre, los tres ingresaron de cambio y fueron los protagonistas absolutos en el gane 2 a 0.

Justo cuando los morados titubeaban y no tenían un rumbo definido, Mauricio Wright no lo dudó para sacudir a su equipo con variantes. Para algo le trajeron más armas al actual campeón nacional y la virtud es que el timonel no duda en utilizarlas.

Para tener claro lo que ocurrió en el Valle del General, basta con ver los movimientos de Wright, quien luego del 0 a 0 en el medio tiempo introdujo a Marín y Ramírez por Daniel Colindres y Orlando Sinclair. Mientras que en el minuto 58 introdujo a Jaylon Hadden y a Pemberton.

Pérez Zeledón vs Saprissa Jimmy Marín marcó un doblete ante Pérez Zeledón, en el triunfo de Saprissa 2 a 0. Marín es el goleador del torneo con tres trantos en dos fechas del Apertura 2021. Fotografía: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Cuando se es así de agresivo, los jugadores responden igual. El primer tanto llegó en el 60′, luego de un combinación entre David, Mariano Torres, Jossimar y un cabezazo certero de Jimmy. En el segundo fue Ramírez el que cerró en el centro tras un envío de Marín (73′).

Por si quedó alguna duda, el propio Marín llegó a su tercero en el certamen y se convirtió en el goleador del campeonato, sin ser estelar hasta ahora. Este festejo otra vez mostró a los mismos protagonistas: Pemberton hizo el envío al área, Ramírez no pudo rematar, pero sí le llegó la esférica al “80″ saprissista, quien sacó un disparo violento.

Qué más puede pedir el estratega del Monstruo, tras dos presentaciones en las que acumula seis festejos, no recibió ninguno y domina la estadística de intentos al arco con 31 en total (15 al arco), según los datos de la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División.

Bajo el mando de Wright los tibaseños hacen fuerte un esquema que les dio el cetro en el certamen anterior, pero con flexibilidad: un 1-4-5-1 para defender y un 1-4-3-3 para atacar. Eso sí, en esta ocasión la gran novedad fue la combinación de David Guzmán, Michael Barrantes y Mariano Torres en la medular, lo que le da mucho manejo y control en las dos fases.

Pérez Zeledón vs Saprissa Jossimar Pemberton (izquierda) y David Ramírez (derecha) fueron protagonistas en la victoria de Saprissa ante Pérez Zeledón, en la fecha dos del Torneo de Apertura 2021. Fotografía: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Por ahora todo le sale a Saprissa y se le ve mucho más fuerte de aquel que se levantó de las cenizas y terminó con el cetro en el Clausura 2021.

Sin peligro

Del lado de los generaleños, siguen experimentando grandes carencias en ofensiva, uno de los males que los atormentan en todo este 2021 y que por ahora Paulo César Wanchope no logra solucionar. Si bien, realizan buenas combinaciones y se acercan al último cuarto de cancha, les falta profundidad y pegada.

La carencia de un hombre gol es notoria en un Pérez que incluso cuando estaba abajo 2 a 0 trató de descontar y tocó la puerta de Aarón Cruz, pero carecen de ese “9″ definidor que sabe castigar. Así es casi imposible sobresalir y más aún cuando al frente está el campeón nacional.

Wanchope deberá trabajar horas extras para conseguir que sus dirigidos no se queden con buenas ideas y concreten o se aproximen con verdadero peligro.

Ficha del juego:

Pérez Zeledón: 0

Titulares: Minor Álvarez, Luis Pérez, Henrique Moura, Diego Mesén, Greivin Méndez, Jhamir Ordain, Luis Carlos Barrantes, Paulo Rodríguez, Gabriel Leiva, Geancarlo Castro y Starling Vega. DT. Paulo César Wanchope.

Cambios: Jeaustin Monge (Castro, al 68′), Anderson Barboza (Rodríguez, al 68′),

Saprissa: 3

Titulares: Aarón Cruz, Ricardo Blanco, Jordy Evans, Kendall Waston, Aubrey David, Michael Barrantes, Mariano Torres, David Guzmán, Christian Bolaños, Daniel Colindres y Orlando Sinclair. DT. Mauricio Wright.

Cambios: Jimmy Marín (Colindres, al 46′), David Ramírez (Sinclair, al 46′), Jaylon Hadden (Evans, al 58′ ), Jossimar Pemberton (Bolaños, al 58′) y Ariel Rodríguez (Guzmán, al 75′).

Goles: 0-1 (60′): Marín (Pemberton). 0-2 (73′): Ramírez (Marín). 0-3 (90): Marín (balón suelto). Árbitros: Pedro Navarro con Osvaldo Luna y Mauricio Córdoba. Estadio: Municipal de Pérez Zeledón, 7 p. m.