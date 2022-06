Saprissa acelera de cara al clásico

En el Deportivo Saprissa están metidos de lleno en la semifinal; en el norte morado solo se cruza la palabra clásico y por eso se preparan fuerte para dejar a la Liga en el camino.

“Nos jugamos la vida”, dijo Marvin Angulo, quien recalcó: “volvemos a semifinales, no a torneo normal”.

Marvin Angulo afirmó que han entrenado a doble sesión con la idea de no perder ritmo de cara al vital juego ante la Liga. (Jose Cordero)

Faltan 17 días para el crucial encuentro ante Alajuelense y los morados exprimen las prácticas a más no poder, se exigen al máximo para encarar a los rojinegros de la mejor forma posible.

“Las semanas han estado intensas, con muchas cargas de trabajo. Estos días de preparación nos han ayudado a no bajar el nivel que traíamos”, aseguró Angulo.

Marvin agregó que la atención es la misma, superar a la Liga y por eso no dejan de pensar en el clásico.

“No podemos bajar el foco del objetivo y en estas cinco semanas no podemos dejar de pensar en el clásico. Sabemos que tenemos presión, nos metimos ahí y la afición tiene confianza en nosotros y no podemos dejar de trabajar. Estos días han sido intensos, hemos laborado doble sesión y hasta no llegar a la meta principal de ser campeones, no podemos dejar de trabajar”.

La presión está servida opinó Angulo y sus palabras encontraron respaldo en el también volante David Guzmán, quien señaló que no pueden permitirse momentos de relajación.

“Ya tengo mucho tiempo de estar acá, estrés siempre habrá. En Saprissa siempre nos han exigido ganes y títulos, pero no hay nada más bonito que eso, porque lo hace a uno dar lo máximo, esforzarse y lograr los objetivos trazados, jamás nos podemos relajar”.

Guzmán añadió que la primera fase del certamen les dejó como experiencia que deben dejar de sufrir.

“Tenemos dos semanas de preparación importantes donde queremos aprovechar y no sufrir como lo veníamos haciendo. No estamos acostumbrados a eso, tenemos que aprovechar este parón, dar lo máximo y así enfrentar las semifinales de la mejor forma”.

Marvin Angulo señaló que pese a la intensidad e incrementar en el aspecto físico, no dejan de lado los aspectos tácticos.

“A pesar de las semanas intensas hemos trabajado bastante lo táctico, lo que quiere el profesor y eso es importante, saber qué entrenamos, qué vamos a hacer para los partidos y estar enfocados. El grupo se ha comportado de la mejor rmanera y sentimos confianza para seguir por el camino que nos lleve a ganar”.

El mediocampista hizo un llamado a la afición para que el día 19 de este mes lleguen al estadio Nacional, lo llenen y les brinden apoyo, “eso es fundamental que nos acompañen”, afirmó.