Santos y Sporting FC dejaron en claro cuál es su rol en el Apertura 2023

Santos y Sporting FC podían dar un paso al frente y presionar al Cartaginés y Herediano (tercero y cuarto), pero no. Guapileños y josefinos eligieron ser precavidos, en realidad tímidos, y se conformaron con un 0 a 0, en el Ebal Rodríguez.

Juan Diego Madrigal fue titular en el duelo entre Santos y Sporting FC y tuvo mucho trabajo en zona defensiva, en el duelo de la fecha nueve del Torneo de Apertura 2023. (Santos )

Por algo ambos están en mitad de tabla y es que dejaron en claro que por ahora no están para asumir un rol de protagonistas. Incluso, los dos podrían perder hasta tres lugares en la jornada nueve del Torneo de Apertura 2023, ya que sus 11 puntos no les garantizan nada.

Del juego en Guápiles hay poco positivo que decirle a los amantes del fútbol. Es cierto que estos equipos se entregaron y corrieron mucho, no obstante, apostaron a no perder. Al menos, los futbolistas fueron honestos y reconocieron que el duelo no fue de grandes emociones.

“No queríamos cometer errores, sabíamos la situación por la que pasaba el rival y lo intentamos siempre. No fue un partido vistoso, sino de mucho control y ahora nos toca trabajar mucho en definición y en defensa, porque nos anotan fácil”, analizó Juan Diego Madrigal en Tigo Sports.

También es una realidad que los santistas lo intentaron más y al menos en el segundo tiempo generaron un par de ocasiones y estuvieron un poco más cerca. Los dueños de casa tuvieron cuatro disparos al arco y dos de ellos no terminaron en el fondo por el arquero Adonis Pineda.

De los albos, la verdad es que aún están lejos de lo que se esperaba. En este compromiso únicamente tuvieron un intento al arco y el resto fue chocar y cerrar espacios.

Ficha del juego:

- Santos: 0

Titulares: Alejandro Barrientos, Jordy Evans, Starling Vega, Cardel Benbow, Denilson Mason, Juan Diego Madrigal, Óscar Linton, Jhamir Ordain, Rigoberto Jiménez, Luis José Hernández y Armando Ruiz. DT. Rándall Row.

Cambios: Reimond Salas (Jiménez, al 51′), Randy Chirino (Mason, al 81′), Edder Solórzano (Benbow, al 81′), Brandon Matarrita (Ruiz, al 87′) y Juan Villalobos (Vega, al 87′).

- Sporting FC: 0

Titulares: Adonis Pineda, Ian Smith, Dennis Castillo, Yostin Salinas, Cristopher Meneses, José Guillermo Mora, José Antonio Mora, Johan Bonilla, José Miguel Cubero, Harry Rojas y Juan José Calero. DT. Francisco Palencia.

Cambios: Ariel Soto (Salinas, al 17′), Dylan Ramírez (Calero, 56′), Paulo Santamaría (J. G. Mora, al 73′), Bryan Vega (J. A. Mora, al 73′) y Luis Flores (Cubero, al 73′).

Goles: no se registraron.

Árbitros: Pablo Camacho con Jeriel Valverde, Josué Mejía y Marco Guido.

Estadio: Ebal Rodríguez Aguilar, 6 p. m.