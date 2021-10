Santos tiene números que envidian los más poderosos del fútbol tico

No figura por tener la planilla más cara del fútbol de Costa Rica, es más, no está entre los cinco equipos que más gastan en salarios, sin embargo, tampoco es que el Santos de Guápiles necesita figurar en esa lista. Lo que en realidad le importa a este modesto club es que tiene números que envidian Alajuelense, Saprissa, Cartaginés y Herediano, entre otros.

Santos remontó ante el Forge de Canadá y se impuso 3 a 1 en el juego de ida de las semifinales de la Liga Concacaf. (Rafael Pacheco Granados)

No se trata de un tema de opinión o gustos, es la realidad que reflejan las cifras de un club que desde el primer semestre del 2021 sorprendió al clasificar a semifinales a nivel local, pese a que hasta le quitaron al técnico Luis Marín y asumió Erick Rodríguez contra el tiempo.

Si lo de inicios del 2021 fue bueno, en la segunda parte del año los números mejoraron para los caribeños: apenas registran cuatro derrotas en el Torneo de Apertura 2021 (menos que el líder Team, la S, los brumosos y la Liga) y son segundos en la tabla. Además, tienen marca perfecta en sus cinco partidos de Liga Concacaf y con el triunfo 3 a 1 ante el Forge de Canadá están a las puertas de meterse en semifinales y por ende, llegar a la Liga de Campeones de Concacaf.

Así mismo, los guapileños cuentan con la segunda mejor ofensiva en el balompié tico, con 29 tantos en 16 presentaciones, solo por detrás de la de los tibaseños (31). Esta cifra es mejor que la de los florenses (24), los blanquiazules (22) y es la misma que la de los manudos, pese a que todos estos invirtieron más en sus ataques.

¿Cuáles son las razones de este rendimiento?

Manejan una idea táctica casi de memoria, la intensidad es fundamental y su timonel gusta de arriesgar y tiene tan depurado lo que pretende en el campo, al punto de combinar esquemas con línea de cuatro en defensa o cinco, de ser necesario.

De igual manera, insertan juveniles de la zona con figuras de experiencia y hay desempeños individuales que pesan, como los de Osvaldo Rodríguez, Pablo Arboine, Cristopher Meneses, Luis Paradela, Douglas López, Bryan López y sin duda alguna, el de Javon East.

“Tratamos de ser un equipo competitivo, estable y creo que lo hemos logrado, porque en el torneo anterior peleamos en las semifinales, en el Apertura estamos en zona de clasificación y en el de Concacaf ya se vio en el último partido que el equipo se comportó muy bien en fase defensiva y ofensiva, ante un rival de mucho nivel y exigencia. En concreto, el Santos está para competir”, señaló el timonel Rodríguez.

Objetivo es trascender

Santos se ganó el respeto de todos los equipos a nivel local e incluso, en Concacaf se le mira distinto y es que en sus últimas 16 presentaciones tuvo un balance de nueve ganes, cinco empates y solo dos derrotas, lo que habla de la regularidad que muchos le envidian.

Sin embargo, en el plantel afirman que ya no es suficiente para ellos con clasificar, llegar a instancias finales o ser animadores directos en la Liga Concacaf. A lo que realmente apuntan es a ganar títulos, algo en lo que están en deuda.

“Somos conscientes de lo que hemos logrado, pero también sabemos que falta mucho y no nos podemos quedar con esto. Se han hecho cosas buenas y hay cosas por mejorar para ver la mejor versión del Santos. Cuando ganamos no somos los mejores y cuando perdemos tampoco somos los peores. Hemos sacado buenos resultados en ambos torneos, pero esto no nos saca de los objetivos a los que apuntamos: clasificar y ser protagonistas”, recalcó Cristopher Meneses.

Es más, en el certamen del área ya fueron subcampeones en 2017, así que primero apuntan a llegar al torneo estelar (Liga de Campeones), pero su verdadero interés es consagrarse por primera vez.

Por ahora los santistas superan por mucho las expectativas y les tocará soportar el ritmo frenético de partidos, principalmente porque su planilla es corta.