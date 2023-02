Santos se queda sin aire y sin moral ante Pérez Zeledón

En el Santos de seguro sentirán que la justicia no existe para ellos, que el fútbol les da la espalda y con el mundo en su contra es casi imposible salir del sótano de la acumulada. La realidad es que el gol de Anthony Mata en el minuto 93 fue el justo premio para el que mejor jugó y el que más buscó la victoria: Pérez Zeledón ganó 3 a 2 en el Ebal Rodríguez por mérito propio.

El jugador de Pérez Zeledón, Anthony Mata, marcó el gol del gane ante Santos, en el último suspiro del duelo de la fecha siete del Torneo de Clausura 2023. (Pérez Zeledón)

Claro, no se puede esconder que Pérez sufrió porque quiso o porque sus errores lo llevaron al extremo. Por algo Luis Marín tuvo una mezcla de emociones y no se podía creer lo que pasaba. Y es que pegaron primero en el 15′ tras un horror de Daniel Cambronero, quien rechazó al centro la pelota y Ryan Cane aprovechó.

Sin embargo, a los de casa no se les puede criticar por falta de entrega y sacrificio. En el 59′ Jhamir Ordain puso el 1 a 1 luego de un tiro de esquina y dos cabezazos en el área.

Los dirigidos por Marín tiene más argumentos y son otros en este Clausura 2023. Axel Amador puso en evidencia su calidad, al conducir y definir en el 71′, aunque un error monumental del defensor Guillermo Villalobos le permitió a los santistas igualar de nuevo en el 74′, tras el tanto de Carlos Rivera.

PZ por poco se queda con la frustración en la garganta, de no ser por el disparo de Mata en la frontal del área en el último suspiro.

“Estábamos haciendo un buen partido y por errores puntuales nos empataron, pero veníamos a sacar los tres puntos para pelear arriba y olvidarnos de los problemas de abajo. Este es un equipo joven, venimos con un proceso con gente de la zona y se están dando los resultados. Sabíamos que ellos están desesperados por la situación en la que están, nos dejaron espacios y los aprovechamos”, comentó Anthony en Tigo Sports.

Del lado de Santos, hay que recalcar que tampoco se ayudan y por lo mismo comparten el último lugar de la acumulada con Guanacasteca. Cuando tenían el choque 2 a 2, Starling Matarrita se expulsó de una forma increíble y dejó a los suyos con uno menos. La situación de los santistas es crítica.

“El partido estaba manejable cuando cambiamos el sistema, en el segundo tiempo salimos con la convicción de sacar el partido. No queríamos perder, estamos en casa y dimos todo nuestro esfuerzo, pero no lo logramos. Estamos en una situación dura, nos esforzamos mucho y vamos al frente, pero no nos perdonan”

Ficha de juego:

- Santos: 2

Titulares: Daniel Cambronero, Alvin Bennett, Denilson Mason, Sebastian Castro, Luis José Hernández, Carlos Villegas, Jhamir Ordain, Armando Ruiz, Óscar Linton, Starling Vega y Carlos Rivera. DT. Rándall Row.

Cambios: Sergio Moreno (Castro, al 23′), Cardel Benbow (Mason, al 71′), Michael Baquero (Villegas, al 77′) y Jourguen Isacc Salas (Ruiz, al 77′).

- Pérez Zeledón: 3

Titulares: Jussef Delgado, Júnior Delgado, Guillermo Villalobos, Johan Cortés, Mauricio Núñez, Joshua Parra, Ismael Morales, Anthony Mata, Joshua Navarro, Cristian Zúñiga y Ryan Cane. DT. Luis Marín.

Cambios: Erick Marín (Zúñiga, al 59′), Luis Stwart Pérez (Cane, al 59′), Axel Amador (Parra, al 59′), Luis Carlos Barrantes (Morales, al 65′) y José Pablo Ureña (Mata, al 95′).

Goles: 0-1 (15′): Cane (balón suelto). 1-1 (59′): Ordain (Rivera). 1-2 (71′): Amador. 2-2 (78′): Rivera. 2-3 (93′): Mata. Roja: Vega (78′). Árbitros: Rigo Prendas con Víctor Robles, Jeriel Valverde y William Rodríguez. Estadio: Ebal Rodríguez, 6 p. m.