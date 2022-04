Santos se la cree al atormentar a Alajuelense y Saprissa

Santos tuvo una noche mágica contra Alajuelense en el Morera Soto. (JOHN DURAN)

Santos no ha tenido un 2022 sencillo y estar en el sótano le genera incomodidad, al ser un equipo que desde hace tiempo se acostumbró al protagonismo.

Los guapileños vienen de vencer 2 a o a Alajuelense en el Morera Soto. Hace varias semanas también se dieron el gusto de ganarle a Saprissa en Tibás.

Según el técnico del Santos, Erick Rodríguez, su equipo debe aprovechar el golpe motivacional por esos resultados y continuar por esa senda.

Recordó que contra la ‘S’ ganaron con todo el equipo, cuando tenían la plantilla completa y el viernes contra Alajuelense recuperarón jugadores como Josimar Méndez, Douglas López y ya tenían a Javon East.

”Ya el equipo se veía un poquito más completo y ganamos jugadores como Jeremy Gómez que en este espacio ha crecido muchísimo, Isaac Salas que lo sacrificamos y jugó bien, así como Pablo Fonseca, que lo utilizamos de contención y central y ganamos jugadores que no estaban contemplados y que ahora tenemos las dudas de si los utilizamos o no, porque están en un buen nivel”, citó el timonel.

Confesó que al ver la tabla no se siente cómodo, principalmente porque sabe cómo trabaja el equipo.

“Nos ha golpeado muchísimo ver los resultados y vernos ahí también, pero es parte del proceso que nos tocó. Yo creo que tenemos que tener la madurez para aceptar cuando aparecen adversidades que no tenemos contempladas y saber asumirlas y salir adelante”.

Su reflexión es que esa es la base del éxito y de la vida, porque asegura que habrá momentos difíciles y hay que saber afrontarlos.

”Y esos momentos se hacen más largos o más cortos dependiendo de cómo los asuma uno. Yo creo que el equipo los asumió bien, el cuerpo técnico lo asumió bien, la dirigencia también, hemos sido estables”, recalcó.

Por eso catalogó la victoria contra Alajuelense como una bendición.

“Es un golpe anímico, que es importante, pero también tenemos claro que tenemos que ganar los partidos con rivales como San Carlos del martes, el partido con Sporting. Tenemos partidos importantes en nuestra casa en los que tenemos que sumar de a tres y entonces para hacer valer estos tres puntos tenemos que sumar en casa”, opinó.

Tiempo aprovechado. Erick Rodríguez recordó que en el partido contra San Carlos habló del crecimiento que tuvo el equipo después de los espacios para trabajar semanas largas.

”No habíamos tenido los resultados, en el partido contra San Carlos hablábamos de que merecíamos un poco más, contra Sporting FC fue muy puntual, porque fallamos el penal al minuto 87 que habría cambiado el partido, pero más allá del resultado, el comportamiento que el equipo venía teniendo a mí me dejaba tranquilo”.

Insiste en que Santos venía jugando bien, con una propuesta importante, siendo sólido y que había solidaridad.

“Yo creo que el cambio fue del resultado, porque el equipo venía trabajando bien y no habíamos tenido la tranquilidad de poder sumar, nos venía costando y es una bendición este triunfo que nos cae muy bien para la confianza, que no es lo mismo trabajar muy bien aunque se confíe en lo que se está haciendo, porque si no ganas, es complicado”.

El parón de Santos fue más corto, porque tuvo dos partidos que le sirvió para mantener la intensidad y para ir fortalecerse.

“Ha sido un torneo muy difícil para nosotros, muy complejo por todo lo que se presentó desde el inicio del torneo, recuerden que no jugamos las primeras dos fechas por tema de covid-19, que teníamos a ocho u nueve jugadores contagiados, lesiones, la de Osvaldo Rodríguez que se resiente demasiado porque es nuestro capitán”, relató.

Y añadió: “Después el tema de los extranjeros, fue muy atropellado y más bien el grupo ha sido muy sólido, ha sido un grupo que se merece esto, porque hemos sufrido muchísimo, pero no bajamos los brazos, seguimos confiando en el trabajo, seguimos confiando en lo que hacemos y tuvimos la bendición de estos tres puntos”.