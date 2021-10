Santos golea a un inofensivo Sporting y se afianza en zona de clasificación

Cortesía Santos El delantero Josimar Méndez dejó atrás al guardameta Adrián Peralta, para marcar el tercer tanto del cuadro santista Cortesía: Santos

El Santos de Guápiles y su técnico Erick Rodríguez no tuvieron piedad con el Sporting FC, al cual golearon 5-1 y volvieron a la senda del triunfo por el Torneo de Apertura 2021, después de tres fechas.

Los santistas, que eliminaron el jueves al equipo panameño Plaza Amador, por la Liga Concacaf, le pasaron por encima al conjunto de José Giacone, que sumó su quinto partido sin ganar y su cuarta derrota en forma consecutiva.

Desde que derrotaron 4-0 al Saprissa, el pasado 7 de setiembre, los josefinos se olvidaron de ganar, cosechando resultados que los tiene fuera de puesto de clasificación.

Por su parte, el Santos llegó a 23 puntos y se ubica en la segunda posición del certamen, a la espera que lo que pueda lograr el Saprissa que con 21 unidades se mide al líder Herediano que tiene 24.

Bryan López, anotador de dos tantos y una asistencia fue la bujía ofensiva de los caribeños, que se mantienen en la pelea por los puestos de clasificación.

“Tenemos un compromiso con nosotros mismos. Se nos están dando las cosas. El año pasado clasificamos a las semifinales, estamos jugando la Liga Concacaf y vamos haciendo las cosas bien. La constancia del grupo es lo más importante y lo estamos dando todo dentro de la cancha. Los goles se los dedico a mi hija Alena, es mi inspiración”, comentó López.

Por su parte, Bryan Vega asegura no tener explicación para la mala racha de su equipo, otrora líder sorpresivo del campeonato.

Es uno de los partidos más malos que hemos hecho. Debemos reaccionar y salir de esto. Por lapsos jugamos muy mal, no tiramos atrás y estamos en un bache del cual debemos salir y levantar cabeza. No sabemos qué pasó, perdimos la mentalidad ganadora, nos falta espíritu. No tengo una explicación para lo que pasa”, explicó Vega.

Los josefinos se fueron al frente con un gol de Esteban Ramírez, en el minuto 7, quien aprovechó un rebote de su compañero Rashir Parkins.

La reacción del Santos no se hizo esperar y, en el 20′, Javon East igualó los cartones. Rápidamente los dueños de casa se fueron arriba con un penal de Osvaldo Rodríguez, en el 27′, y antes del descanso, Josimar Méndez marcó el 3--1, en el 46′, tras una gran acción de Bryan López.

López fue figura en el complemento al marcar, en el 50′, de cabeza, tras un tiro de esquina. De nuevo López se hizo presente, en el 84′, luego de una muy buena acción individual

Síntesis

5 Santos: Kevin Ruiz, Juan Diego Madrigal Alexander Jiménez al 69), Pablo Arboine (Michael Umaña al 70′), Alvin Benneth, Everardo Rubio, Christopher Meneses Osvaldo Rodríguez, (Denilson Mason al 69′), Douglas López, Bryan López (Jeremy Gómez al 85′), Javon East y Josimar Méndez (Luis Paradela al 59′). D.T. Erick Rodríguez

1 Sporting FC: Adrián Peralta, Jaikel Medina, Joaquín Aguirre (Luis Flores al 73′), Rigoberto Jiménez, José Quirós, Rándall Azofeifa (Josué Rodríguez al 72′), Dennis Castillo, Rashir Parkins, Esteban Ramírez (Harry Rojas al 53′), Bryan Vega (Randy Chirino al 73′) y Hernán Fener (Franco Caballero al 53′) . D.T. José Giacone

Goles. 0-1: Esteban Ramírez al 6′, 1-1:Javon East al 20′, 2-1: Osvaldo Rodríguez al 27′, 3-1: Josimar Méndez al 46, 4-1: Bryan López al 50′, 5-1: Bryan López al 84′.

Árbitro: Cristian Rodríguez.

Asistentes: José Montes y Alejandro Fernández.

Estadio: Ebal Rodríguez, 3 p. m., Guápiles.