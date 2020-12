“Santos ya no tiene ningún convenio con Gloria del Atlántico que nos patrocinaba y tenía como nombre comercial Lux. Este convenio inició en setiembre del año 2019 y lo suspendieron en marzo por la pandemia y la poca actividad comercial. Creímos que no iban a volver y les consultamos para quitar las vallas y el nombre en las camiseta, pero ellos nos dijeron que si negociábamos por menos del 50 por ciento, que nos aportaban en ese momento, podían seguir, de lo contrario no. Y ante la falta de patrocinios que teníamos aceptamos, con el fin de reactivar las negociaciones en el 2021″, aseguró Arias.