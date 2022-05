San Carlos tiene mucho más de qué preocuparse antes de ver si Alajuelense usará o no suplentes

El tema que acapara la atención para el cierre de la jornada 21 del Torneo de Clausura 2022 es si Alajuelense usará a sus principales figuras o se las guardará para medirse a San Carlos, este jueves a las 8 p. m. Es más, hasta en Saprissa se habla sobre esta situación, ya que los tibaseños dependen en gran medida de su archirrival para clasificar o no a las semifinales, pero se pasa por alto que los norteños están muy golpeados y limitados.

Desde Tibás hablan de profesionalismo, de comportarse a la altura de un equipo grande y hasta de karma, haciendo alusión a lo que pueda hacer la Liga en un partido al que llegan ya con el liderato y su puesto amarrado, pero en el que si los Toros del Norte no pierden tienen la mesa servida para meterse entre los cuatro mejores y dejar por fuera a la S.

No obstante, ponga lo que ponga el León en el Morera Soto el verdadero reto lo tiene el técnico Douglas Sequeira, quien no contará con Marcos Mena, Jefry Valverde, Jason Vega y Wílmer Azofeifa por sanción. Mientras que Álvaro Sánchez decidió no continuar en el equipo. Las bajas son sensibles, pese a que el timonel de los Toros las matice.

“Ahora tengo disponible a José Contreras, Johan Torres, Cristian Cocozza, pierdo a Mena, pero tengo a Yair Jaén , Andrey Soto, a Rachid Chirino, a Raheem y Kadeem Cole a Fabián Arroyo y a los demás. De los que tengo disponibles voy a elegir a los mejores. Dependemos de nosotros y le dije al grupo que por qué tenemos que esperar hasta el domingo para clasificar, si ante Alajuelense podemos sacar un buen resultado.

Los atacantes de San Carlos Rachid Chirino (izquierda) y Álvaro Saborío anotaron en el triunfo ante Cartaginés, en la fecha 20 del Clausura 2022. (San Carlos)

Sequeira también tiene disponibles a los entranjeros José David Contreras y Yair Jaén, quienes recibieron su permiso de trabajo la semana anterior. Para los sancarleños el partido que define si dan un paso al frente o no es contra los manudos, ya que de ganar están prácticamente adentro, empatando aún dependen de ellos mismo, pero si caen le abren la puerta a los tibaseños, quien en este último escenario avanzarían con solo derrotar a Grecia.

“Yo me preparo para enfrentar al mejor Alajuela, a Bryan, a Góndola, a Carlos Mora, a Venegas, a Alex López, a Bernald, a Pipo, a Gamboa y a los dos laterales Ian Smith e Ian Lawrence. Si al final ellos deciden poner a otro equipo, lo que van a cambiar son las características, pero el estilo de juego me imagino que va a ser el mismo. A Alajuelense lo tengo bien identificado, lo analicé en video y tenemos todo claro. El grupo está consciente de lo que nos jugamos y que el partido nuestro es el que condiciona todo el campeonato”, agregó Douglas.

Otro factor que para nada es menor es que San Carlos aún le debe 181 minutos a la norma de jugadores Sub-21, por lo que deberá cumplir en los dos partidos que le restan (Alajuelense y Sporting FC), ya que de no hacerlo perdería tres puntos por reglamento. Aunado a que sobre este equipo ya pesa una sanción administrativa por alineación indebida y ante cualquier empate en puntos perdería su puesto a manos de quien lo iguale.

“Tranquilo no estoy, pero tengo claro cómo lo voy a lograr. O hago dos tiempos de 90, o utilizo más jugadores Sub-21 este jueves o el mismo domingo. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya lo tengo en la cabeza, lo tengo claro, el grupo lo tiene claro. Quiero sumar bastante y llegar con un margen importante para la última fecha”, finalizó el timonel.