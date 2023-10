San Carlos se siente perjudicado por errores arbitrales en partido contra Saprissa

En San Carlos quedó una desazón luego de perder 2-1 contra Saprissa en la ‘Cueva’. Uno de los primeros jugadores en alzar la voz fue Marcos Mena, quien lamentó que no se pitara una pena máxima que le cometió Pablo Arboine.

“Si no quito el pie me fractura, pero no lo pita penal, eso es increíble”, expresó Marcos Mena, para agregar que fue un partido que trabajaron bastante bien,

“Hay circunstancias con los árbitros que están en contra de San Carlos, es difícil lidiar con eso. El resultado fue para ellos, pero bien pudo ser para nosotros”.

El técnico de San Carlos, Luis Marín dijo que no quiere que suene a excusa lo que iba a pronunciar, pero que hay situaciones que pasaron en el partido y que influyeron en el resultado.

“Me pareció que hubo un penal bastante claro en el primer tiempo. En el saque de banda error nuestro, virtud de Saprissa, que se avivó. Error nuestro que nos confiamos de que iba para nosotros y también cobraron diez metros adelante. Hubo un montón de situaciones que se dieron y cae el gol.

”No tenemos que criticar la viveza de Saprissa, tal vez los árbitros pudieron haber dicho que no fue aquí, fue aquí donde se tenía que cobrar. No es excusa, nosotros tenemos que resolver los partidos antes, cuando se nos presenta, para que situaciones así no nos afecten en el marcador”, comentó Luis Marín.

Su equipo está presionado ante lo que dicta la frialdad de la tabla, pero él asegura que cree en su equipo, en los jugadores y en el trabajo que están haciendo.

“De esto vamos a salir y esta situación que venimos arrastrando en cuanto a resultados, las cosas van a cambiar y los resultados van a venir. Los muchachos están trabajando bien, hacen muchas cosas buenas, nos está faltando ganar, que es lo más importante en el fútbol”.

Añadió que siempre hay que mejorar sin importar si se gana o se pierde, pero él confía en el trabajo, en la planilla y en el grupo para salir de esa posición incómoda en la que se encuentran.

“Tenemos que salir de esto y se hace trabajando, positivo y tratando de que el equipo sea protagonista”, afirmó Álvaro Saborío, quien se lesionó en este partido contra Saprissa.

“Sentí un tiró en el aductor y preferí salir”, citó el atacante, para luego también referirse al arbitraje.

“Sabemos que el estadio de Saprissa qué conlleva, es una jugada confusa también en el saque de banda que todos los jugadores vamos a atacar y el árbitro pita a favor de Saprissa y nos meten el gol. Además, a Marcos Mena le cometieron un penal, todo el mundo vio que fue penal. Uno pide explicaciones y ellos (árbitros) no tienen respuesta”.

En este partido en particular, muchos aficionados lo silbaron tanto como al mismo Jonathan McDonald. Sin embargo, eso resulta indiferente para ‘Sabo’.

“Me da igual la gente que se mete conmigo, yo vengo, disfruto de lo que amo hacer. Le agradezco a Saprissa los años que estuve aquí y nada, muy feliz de venir por última vez a este estadio”.

En cuanto a los actos de indisciplina que cometieron algunos jugadores de San Carlos, Álvaro Saborío dijo que los apoya a ellos y también está a favor de las decisiones tomadas por el club.

“Esta es una institución profesional, que tenemos que respetar, pero también darles el apoyo a los compañeros, porque no es bonito estar en una situación de esas, que todo mundo los juzgue”.

Después de 17 fechas disputadas, San Carlos es penúltimo en la tabla con once puntos, apenas una unidad por encima de Grecia.

