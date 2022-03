San Carlos le cierra la puerta de clasificación a Saprissa

Si Saprissa pretendía meterse en zona de clasificación este fin de semana, en duelo de reposición ante Guanacasteca el domingo a las 3 p. m., San Carlos le cerró la puerta en la cara y lo dejó sin posibilidades de estar entre los cuatro mejores. Los norteños cumplieron con lo que se les exigía y superaron 1 a 0 a Santos, en choque correspondiente a la fecha uno.

San Carlos - Santos El defensor de San Carlos, Juan Luis Pérez (19) abrió el marcador ante Santos, en el duelo de reposición de la fecha uno del Torneo de Clausura 2022. (San Carlos)

En realidad ahora los dueños del cuarto lugar son los Toros, con 16 unidades, cuatro más que los morados. Es más, los sancarleños también tuvieron un poco de revancha, luego de una semana en la que perdieran en la mesa el punto que habían ganando ante Alajuelense (fecha 10).

El tanto de la victoria de los dirigidos por Douglas Sequeira lo consiguió Juan Luis Pérez, quien se integró este mismo sábado, tras entrenar durante la semana con la Selección, y sumó más puntos para tratar de meterse en la lista final de Luis Fernando Suárez para el cierre del octagonal. El defensor marcó de cabeza en el minuto 6 y esto fue suficiente para sacar el triunfo.

“Este gol se lo dedico a mi esposa y a un amigo que lo acaban de operar. En la Selecciṕon todo es muy competitivo, le metemos mucha intensidad y esto ayuda en el club. Este gol es un plus, pero no me puedo relajar, sino que tengo que ir a trabajar muy fuerte para intentar meterme en la lista final y estar en los últimos tres partidos. La parte defensiva de la Selección es top, pero uno debe esforzarse para estar ahí”. señaló Pérez.

Del lado de los santistas, la situación es cada vez más preocupante, no solo porque son últimos, con tan solo siete puntos de 27, sino porque siguen sin participar los extranjeros Javon East, Luis Paradela y Everardo Rubio, por temas migratorios. Así mismo, bajas como las de Osvaldo Rodríguez, Douglas López, Jossimar Méndez y Michael Barquero pesan mucho en un plantel que recurre a juveniles y no logra salir del fondo.

“Numéricamente todo es posible y vamos a pelear por clasificar, pero sabemos que el equipo no viene en una buena racha. Felicito a los compañeros, porque pese a que era un equipo muy joven, teníamos muchas bajas y varios no venían jugando, todos se esforzaron y dieron lo mejor. Ahora lo que toca es no bajar los brazos y seguir luchando”, dijo Pablo Arboine.

Los santistas no lo hicieron del todo mal y merecieron algo más, pero pecaron en la puntada final.

Ficha del juego:

San Carlos: 1

Titulares: Jason Vega, Carlos Martínez, Erick Cabalceta, Juan Luis Pérez, Jeffry Valverde, Roberto Córdoba, Christian Martínez, Wílmer Azofeifa, Rachid Chirino, Andrey Soto y Álvaro Saborío. DT. Douglas Sequeira.

Cambios: Álvaro Sánchez (Córdoba, al 67′), Esteban Rodríguez (Chirino, al 67′), Kadeem Cole (Azofeifa, al 86′) y Raheem Cole (Soto, al 92′).

Santos: 0

Titulares: Kevin Ruiz, Pablo Arboine, Alvin Benneth, Luis José Hernández, Sebastián Castro, Pablo Fonseca, Jeremy Gómez, Denilson Mason, Denilson Mora, Isacc Salas y Edder Solórzano. DT. Erick Rodríguez.

Cambios: Mauricio Salas (Salas, al 76′), Ryan Cane (Solórzano, al 76′) y Juan Diego Madrigal (Castro, al 83′).

Goles: 1-0 (6′): Pérez (Valverde). Árbitros: Geiner Zúñiga con William Chow, Danny Sojo y Pablo Camacho. Estadio: Carlos Ugalde Álvarez, 7 p. m.