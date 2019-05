“Llegué desde las 2 p. m. para asegurar el campo y estar de primeros. Soy del centro de San Carlos y aproveché para venirme desde temprano porque tenemos mucha ansiedad. Esto es único y quiero vivirlo. Soy socia y pese a que no me pierdo un partido, nunca me sentí así”, manifestó Elaida Soto, quien fue la primera en la fila para entrar al reducto norteño.