San Carlos busca salida a millonaria deuda que los asfixia

La Asociación Deportiva San Carlos enfrenta una situación económica complicada. A pesar de mantener al día sus cuentas mensuales, se encuentran en aprietos debido a una deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la cual se originó en las planillas desde el 2011 hasta el 2020. Esta situación ha llevado a la administración, liderada por Luis Carlos Chacón, a trabajar incansablemente para resolver estos problemas y evitar complicaciones mayores.

La Caja le propuso inicialmente a San Carlos pagar el 70% del monto total y el resto en cuotas cercanas a los ¢11 millones mensuales, pero Chacón mencionó que esta solución no es viable para ellos.

Chacón, a diferencia de lo que se ha comunicado públicamente, afirmó de manera enfática que, aunque el panorama es desafiante y la institución tiene pasivos considerables, están enfrentando las deudas. No obstante, reconocen la necesidad de encontrar una solución para evitar futuros problemas significativos.

-¿Está San Carlos en riesgo real de desaparecer?

-Atrás de San Carlos hay una responsabilidad muy grande y llegaremos a lo último para que no suceda eso que usted mencionó, vamos a luchar con todo para evitarlo.

-Pero, ¿hay o no riesgo?

-Repito: no queremos llegar a eso, ni siquiera lo pensamos. Estamos haciendo todo para encontrar una solución lo antes posible, porque de momento no pudimos inscribir extranjeros y ya nos afectó.

-¿Cuál es el tema que agobia a San Carlos?

-El tema es que el club está moroso y que el modelo de pago propuesto no es posible para el club, estamos buscando soluciones.

-¿Se puede saber el monto del total de pasivos de San Carlos?

-Prefiero en este momento no.

-¿Cuándo ustedes se dan cuenta que hay un problema con la Caja?

-Lo que detona todo este escándalo es que vamos a inscribir a un jugador mexicano, se va a hacer la gestión y la sorpresa que nos llevamos es que no lo pudimos inscribir porque había un cobro administrativa de ¢280 millones y resulta que es una auditoría que hizo la Caja en el 2018 y el club no la atendió y ellos la dejaron en firme.

-Recuerdo cuando el club apostó por Patrick Pemberton, pujó por Marcel Hernández... ¿Todo eso no afectó la realidad económica actual?

-No, todo lo que se hizo directamente para ser campeones se cubrió bien. Ahí hubo inversión no solo mía, sino de otros socios. Esto de este problema es pasado.

-El club acaba de vender a Rachid Chirino. ¿Ese dinero no representó un respiro?

-La inversión con Rachid es a futuro, en la actualidad los montos recibidos son apenas para seguir alimentando el flujo diario, entonces no puede ser utilizado para esta situación con la Caja.

-Los resultados deportivos no ayudan... Penúltimo lugar.

-Eso nos tiene calmos, ocupados, pero confiados porque nosotros estamos viendo que el equipo ha tenido un mejoramiento en cuanto al accionar táctico con el trabajo de Luis Marín, lamentablemente la falta de ofensiva nos pasa factura.

-¿Pero no hay preocupación?

-Estoy seguro que vamos a salir de ahí, la idea es terminar en media tabla, no hay alarma. Ya la madurez que tenemos nos da para entender que respaldamos completamente a Luis, nos incomoda donde estamos, pero esto es parte del cambio generacional que estamos haciendo, si tuviéramos una planilla de 20 o 30 millones más como hace dos años no estuviéramos donde estamos, pero la visión de ahora es producir la mayor cantidad de cantera y no desesperado por títulos.