“Demostramos que podemos salir a ganar y hacer un buen partido ante un equipo que es bastante difícil. Quedan 90 minutos, pero tenemos confianza. Si somos atentos y jugamos buen fútbol, no tenemos que tenerle miedo a ningún equipo. Tenemos confianza, haciendo buen fútbol se puede sacar un buen resultado. Son humanos, no robots y por lo mismo no hay que tener miedo”, señaló John Jairo Ruiz.