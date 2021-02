Es cierto que no he dirigido en Primera desde el 2009, pero sí he estado refrescándome, haciendo análisis, porque tenemos que analizar en televisión, uno tiene que involucrarse, veo partidos constantemente. He estado dirigiendo en liga menor y la diferencia es en la parte mediática y la presión porque hay otros objetivos, pero siempre hay que ganar. Pero la presión alta, el bloque profundo... todo eso también lo hacemos en liga menor. Creo mucho en la práctica, aunque la teoría es importante, y podemos estar refrescándonos siempre. Durante este tiempo he estado dirigiendo en inferiores y eso nos permite manejar aspectos, equivocarse y replantear. Entonces no crea que he estado tan alejado del tema. Primero Dios que pueda demostrarse eso en el equipo.