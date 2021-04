Hay preocupación, no se puede esconder, porque es un equipo que está acostumbrado a estar en primeros lugares. Cierto que estamos en zona de clasificación, pero los resultados no se dan como se espera. Sí se ha mejorado mucho en defensiva, no nos han anotado muchos goles, no nos anotan muchos goles de pelota quieta, que fue uno de los problemas del pasado. Anímicamente están comprometidos. El otro día decía que lo que diga en conferencia lo sacan de contexto. Me preguntaron si me debían algo, los de experiencia y dije que no, porque corrían demasiado, con disposición al tope, por ahí decían que no solo con eso alcanza. Cuando el aficionado recrimina al jugador, y lo viví, es porque no corra, que no se comprometa, que no meta aquello que todos dicen.. Pues este equipo lo está haciendo. Sí debemos jugar más, pero ese principio es clave, porque si no se corren te pasan por encima. Es un equipo comprometido, se nota cada vez que entran a la cancha y se esfuerzan de la manera que lo hacen.