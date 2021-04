Es la convicción, creer, insisto, cuando todo parece que no se da, este equipo siempre ha salido al frente. Ese es el mensaje que se ha dado, internamente sí conocemos las razones del por qué no se pueda, con facilidad, obtener un resultado, porque faltan jugadores importantes, por las razones que sean... No quiero dar excusas, no es mi estilo, pero si analizan un poquito, en aquel partido faltó tal jugador, tuvimos que poner a David Guzmán de central porque no había centrales, que además estaba lesionado. Como internamente conocemos esos detalles, que no queremos salir a a darlos, pero sí somos conscientes, a pesar de todas esas circunstancias, estamos peleando, estamos en zona de clasificación, a pesar de que no podemos contar con jugadores clave, estamos en la lucha, ese es el mensaje, de que vamos a clasificar y vamos a ganar. Sabemos lo que está pasando y estamos convencidos de que esto lo vamos a sacar, porque insisto, estuvimos en situaciones en donde teníamos todo en contra para perder y terminamos ganando. No lo digo yo, no me lo estoy inventando, los más jóvenes pueden investigar, los más grandes sí saben qué ha pasado en esta institución y nosotros vamos a apelar y estamos apelando a eso.