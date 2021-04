Si digo que sí es lo que les gustaría que dijera. Y se acabaría el problema. Pero yo no considero que sea una crisis, no lo considero, no lo voy a decir. Estamos en zona de clasificación, estamos pasando un momento por circunstancias que siempre he dicho y no quiero poner excusas, que ustedes saben también, pero no lo quieren aceptar, no lo quieren decir, o no les compete... No considero esa palabra.