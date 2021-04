El norte es el mismo al que apela Saprissa que es un ganador. Debemos encontrar las victorias, queremos consolidar algunos jóvenes de la institución que no han topado con la suerte necesaria. Estoy convencido que Lester es un buen jugador, que de repente no se le da el crédito porque no hemos ganado, lo mismo puedo decir de Heiner Ballestero, Jordy Evans... Ese es el norte al que me refiero, no hay resultados halagadores, pero hay jugadores como Wálter Cortés que tiene mucha proyección.