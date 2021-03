Hoy intentamos por todos los medios poder anotar un gol. En el primer tiempo tuvimos muchas opciones, nos faltó mucha contundencia o terminar la jugada, porque se elaboró, llegamos hasta estar frente al portero, pero no la terminamos, precisamente por ese bloque profundo de San Carlos. No me sorprendió, porque Gustavo Martínez es muy buen técnico. Sabíamos que iban a plantearlo de esa manera, por eso intentamos jugar con media punta un poco por dentro para filtrar pelotas y jugar entre líneas, pero nos faltó un poco más de contundencia. Tuvimos muchas opciones, y al final en pequeños descuidos es cuando no nos permite resolver el juego.