“Vamos a tratar de brindarles confianza a todos, porque siempre vamos a necesitar de todos y necesitamos que todos estén en buen nivel, que ninguno diga: ‘mirá yo no soy tomado en cuenta’ o ‘estoy solo y no me voy a esforzar’. Vamos a poner el grupo a competir, que todos se sientan útiles y ahora no es la excepción. Tengo solo dos juegos a partir desde que asumí, y lo demás pues sacar las cosas positivas que han quedado y tratar de encontrar lo negativo para acortarlo”.