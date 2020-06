"El tema es que a puerta cerrada y con protocolo seguimos con los gastos normales de la administración del campeonato. Nuestros gastos no se ven disminuidos por jugar sin público. Sin embargo, hay que hacerle frente y en la próxima asamblea ordinaria vamos a tener que presentar un presupuesto reducido y con esto debemos hacerle frente al certamen. No hay otra opción, es que no podemos y la pérdida no la podemos solventar de otra forma.