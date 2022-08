Ronaldo Araya niega haber retado al árbitro a los golpes

Luis Ronaldo Araya, volante del Cartaginés, vive uno de los momentos más complicados en su corta carrera, al punto que le llueven críticas hasta de sus propios aficionados en redes sociales. El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol lo castigó con cinco partidos de suspensión, luego de ver la roja en el duelo ante Saprissa, en la fecha cuatro del Torneo de Apertura 2022.

Cartaginés recibe duro golpe por sanciones a Marcel Hernández y Ronaldo Araya

La expulsión no fue el principal problema para el jugador de 23 años, sino que el réferi David Gómez lo reportó en el informe arbitral por increparlo, confrontarlo y hasta retarlo a los golpes a las afueras del estadio. Sin embargo, el futbolista salió a defenderse este martes y colocó un mensaje en su Instagram, en el que niega “rotundamente” que esta situación que describió el silbatero se diera.

“En el momento de la expulsión de uno de mis compañeros y ante la frustración que esto generó para el equipo, yo me le acerqué al árbitro central a expresarle mi desacuerdo con la decisión tomada. En ese momento, por la inercia se genera un choque entre el silbatero y yo, nunca con la intención de agredirlo. A raíz de esto, él me sacó la tarjeta roja y me argumentó que esa decisión la tomó debido a que yo lo empujé”, expuso Ronaldo.

Así mismo, recalcó que: “soy consciente de que mi reacción luego de esto no fe la más adecuada y que sí existieron intercambios de palabras entre él (David Gómez) y yo, pero NIEGO ROTUNDAMENTE que yo lo haya retado a darnos de golpes fuera del estadio, como fue indicado en el informe arbitral. Dejando claro que yo asumo las consecuencias de mis actos, pero de aquellos que realmente sucedieron. Es por ello que se debían aclarar”.

El volante de Cartaginés, Ronaldo Araya, se defendió en sus redes sociales y posteó un mensaje en el que asegura que nunca retó a los golpes al árbitro David Gómez. (Instagram Ronaldo Araya)

Si bien el mediocampista dio ahora su versión de lo ocurrido, el Tribunal lo multó con ¢325.000 y explicó que los cinco juegos de castigo son: uno por confrontar al central del compromiso, tres por amenazar a Gómez empleando lenguaje grosero e irrespetuoso y uno más por negarse a acatar la expulsión de manera expedita y retrasar la reanudación del partido.

El “10″ de los blanquiazules no estará ante Pérez Zeledón, Grecia, Puntarenas FC, el Monstruo y de nuevo Pérez en el Fello Meza. Es decir, que estará casi un mes fuera y volverá a estar habilitado hasta la jornada 10 del Apertura 2022, cuando los brumosos se midan a San Carlos, el próximo 4 de setiembre.

Además de Ronaldo, el goleador Marcel Hernández también recibió un fuerte castigo por su roja ante Saprissa. Al cubano le impusieron cuatro compromisos de sanción por ver la roja, tras agredir a David Guzmán, y luego confrontar al árbitro y negarse a abandonar la cancha rápido. Así mismo, Marco Ureña también salió expulsado por doble amarilla.

El volante de Cartaginés Ronaldo Araya (izquierda) fue expulsado por el árbitro David Gómez (verde) en el duelo de la fecha cuatro del Torneo de Apertura 2022 (JOHN DURAN)

Esta situación hace que el técnico Géiner Segura no tenga delanteros para la visita de Cartaginés a Pérez Zeledón, del próximo jueves a las 7 p. m. Segura llega con un plantel muy disminuido en ofensiva, ya que tampoco cuenta con Jeikel Venegas (aún debe un partido de castigo) y deberá improvisar.

A esto se suma que los monarcas del fútbol tico solo tienen dos puntos en cuatro presentaciones en el campeonato.