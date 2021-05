“Fue una anotación muy especial, porque llegué a 44 en la liga de Costa Rica y ahora soy el máximo goleador hondureño en el campeonato tico. Le acabo de pasar a un gran jugador, como fue Nicolás Suazo, así que me siento muy feliz y muy orgulloso por este récord que es personal. Me pone muy contento por mi familia, mi esposa que me ha apoyado y mis hijos, que cada vez que salgo de la casa siempre me piden goles. Mis hijos siempre me dicen que si voy a meter goles y este viernes llegué feliz a la casa, porque les cumplí”, señaló el ariete.