Mire la verdad no sé. Si he hablado con Marcel, nos llevamos muy bien, tenemos una buena amistad, somos grandes amigos y no sé qué va a pasar con él. Me gustaría que se quedara, pero si tiene una mejor opción uno no puede ser egoísta y como le dije a él, que Dios le dé sabiduría para tomar la mejor decisión. Si se queda bienvenido, ojalá se quedara, me gustaría jugar con él, es un gran delantero, referente del equipo y espero poder jugar con él. Si no se da, como le dije a él, le deseo lo mejor, donde quiera que él vaya, para mí siempre va a tener mi respeto y lo voy a apoyar donde esté, pero ojalá sea con Cartago.