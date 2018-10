“La vez pasada me preguntaron del arbitraje y dije que no me gusta hablar de los árbitros. Es complicado hablar de ellos, porque no se quieren equivocar, pero nos perjudicaron. Simplemente que se pongan las pilas, porque si nos exigen a los jugadores, yo también exijo a los árbitros que se pongan las pilas”, afirmó Ro-Ro.