Ante eso, Ro-Ro señaló: “En este momento decir que no o que sí pues sería un mentiroso. Uno no puede decir de esta agua no he de beber, pero espero que en un futuro la Liga me pueda abrir las puertas. Si no, ¿qué puede hacer uno como jugador profesional? ¿Me voy a retirar del fútbol porque la Liga o el Olimpia no me dan trabajo? Tengo que buscar trabajo y darle de comer a mi familia; pero repito, si me preguntan por cariño y por corazón, siempre está Olimpia y siempre está Alajuelense. Si fuera el caso de que me dicen que no, qué puedo hacer, si quiero seguir jugando, ¿qué hago?”.