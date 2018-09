“Me ocupa, tengo la mente tranquila, el profe por ahí me ha dicho que no me desespere, porque tiene mucha razón, un delantero cuando no llega el primero tiende a desesperarse, hay que estar tranquilo y en cualquier momento sé que va a llegar, así que en ese aspecto no me preocupo, sino que más bien me ocupo”, cito Rojas.