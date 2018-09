“Aportarle ese día al equipo entrega, lucha y sobretodo goles. Si antes hice diez goles, intento hacer más, porque no me puedo conformar. Por los 20 goles no me voy a cruzar de brazos, no voy a decir que es facilito porque es mentira y ahora tengo más competencia, entonces uno no puede relajarse, no puede dar ventaja de nada y en este caso siempre tratar de ponerse bien y rendir en cada partido", acotó.