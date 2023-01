Rodolfo Villalobos sobre fallido fogueo ante Irak: ‘No fue una buena decisión’

Dos meses y diez días después del fallido fogueo de la Selección Nacional ante su similar de Irak, previo al Mundial Qatar 2022, Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, reconoció que no tomaron una buena determinación.

La Tricolor no jugó contra Irak porque a la delegación les iban a sellar los pasaportes para ingresar a este país. Villalobos afirmó que en el contrato estaba establecido que no les colocarían los sellos.

Rodolfo aceptó que este argumento no estaba en el documento que firmaron con Eurodata, la empresa encargada de organizar el amistoso y por eso no acudieron al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) como recomendó el fiscal de la Fedefútbol para pelear por la indemnización; más bien se le devolvió el dinero a la Federación de Irak, el del pago del campamento en Kuwait y lo que se iba a ganar la Selección por el compromiso en suelo iraquí.

“Reconocemos que en la Federación hay una curva de aprendizaje. Después de analizar todo lo que pasó, consideramos que no fue una buena decisión (el amistoso ante Irak). En el momento que la tomamos, la tomamos todo el Comité Ejecutivo con toda la información sobre la mesa y de forma unánime. Hoy nos damos cuenta que debimos haber considerado el tema de traspasar una frontera con trámites migratorios, a pesar de que teníamos un correo que los asambleístas pudieron ver y teníamos compromisos verbales”, dijo Villalobos.

Las declaraciones las dio luego de la Asamblea General Extraordinaria, donde explicó a los asambleístas lo sucedido previo al Mundial, la relación con la empresa Eurodata y la estafa que sufrió al Fedefútbol por $136.000 (alrededor de ¢85 millones), cuando intentó pagar una compra de cierta cantidad de entradas para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Claramente eso en el contrato no estaba estipulado (que no les sellaran los pasaportes para entrar a Irak) y eso nos ponía en una desventaja ante una lucha en el TAS para tratar de pelear la indemnización. Hoy después de todo, creemos que no fue una buena decisión. El tema de Irak es un tema para aprender y debemos tener la humildad, toda la Federación, todo el Comité Ejecutivo de aceptarlo y entender que hay cosas por mejorar”, indicó el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.

Rodolfo Villalobos califica de vergonzoso que la Fedefútbol haya sido estafada

Según Rodolfo lo más importante es que a pesar de que no jugaron en Irak, no pagaron una indemnización.

“Devolvimos un dinero por un partido que no jugamos y pagamos un campamento que gastamos (Irak se hizo cargo de los gastos del campamento y tras caerse el fogueo, pidió que se le devolviera lo invertido) y bajo esta condición, el presupuesto extraordinario no se vio impactado con base en el compromiso y el presupuesto que había sido aprobado para esa actividad, al contrario en lugar de reducirse, tuvimos $10.000 más de utilidad que serán distribuidos entre las ligas de Ascenso, Sala y Femenino. Lo que se hubiese conseguido de más era para repartir entre estas tres ligas, no era dinero que iba a quedar en la Fedefútbol”.

Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, rindió cuentas en la Asamblea General Extraordinaria. (Jose Cordero)

¿Por qué a Eurodata se le pagó una comisión del 45% por organizar el fogueo ante Irak?

Esto se lo pueden preguntar al fiscal de nuevo, él entendió que esto no era una comisión. No era un 45%, Eurodata contrata a la Federación de Fútbol de Costa Rica y le dice, le damos el campamento en Kuwait, siete noches, siete días, comidas y transporte. Adicionalmente el negocio que se llega es recibir $135.500, si usted suma el campamento, más lo que íbamos a recibir en el PIB $112.000 no significan el 45%.

Parece que nos olvidamos que el campamento no era gratis y eso es un modelo de negocio que se usa en el mundo y no se considera una comisión porque el dinero no ingresó a la Federación. Una comisión es cuando a usted lo contratan, le pagan y usted de su pago da un monto, pero nosotros no firmamos el contrato con la Federación de Irak, lo firmamos con Eurodata.

¿Es usted el principal responsable de la mala decisión que se tomó al negociar ese fogueo en Irak?

Los éxitos de la Federación son de todos. Cuando Luis Fernando Suárez tenía seis puntos de 21, el país entero pedía su cabeza y logramos clasificar y el país festejó y nadie dijo fue el presidente quien lo sostuvo. Yo me siento parte de un grupo que no fuimos más allá a analizar algunas cosas. Lo que es bueno para el ganso, tiene que ser bueno para la gansa, me parece injusto e incorrecto apoderarse de los éxitos y dejar al presidente en solitario en los problemas.

¿Por qué no se atendió la recomendación del fiscal, en el caso del fogueo ante Irak, de no devolver el dinero, sino acudir al TAS?

Hay un correo donde se nos ratifica que no van a haber sellos en los pasaportes, pero dada la desconfianza que se generó y la tensión, no entramos. Nosotros decimos que Irak no cumplió, pero contractualmente eso no podía estar. En el contrato no estaba lo de no sellar pasaportes y el TAS se basa en lo que dicen los contratos, teníamos probabilidades de perder como $600.000, el costo del campamento, lo que ganaríamos por el fogueo, gastos del proceso legal. Quién iba a dar la cara si se perdía ese dinero. Si a mí el fiscal me da seguridad que íbamos a ganar en el TAS, pues vamos.

¿Por qué si a Luis Fernando Suárez no le gustaban los fogueos, aceptó el de Irak que venía de la empresa del representante de él?

Luis Fernando Suárez no tiene nada que ver en este tema, no tiene nada que ver, no tiene la culpa. Al campamento íbamos con siete días en la misma franja horaria. Luis Fernando Suárez lo que dice de los fogueos previos a un Mundial, es que son amistosos donde los mismos jugadores no se exponen, los futbolistas deben probarse en competencia. Eliminemos el tema de que no le gustan los fogueos. Quienes planteamos el partido en Irak fuimos la administración y no Luis Fernando Suárez, tomamos la decisión de ir porque íbamos a tener un campamento gratis.

¿Por qué decidieron romper relaciones con Eurodata?

Se tomó el acuerdo de que por un potencial, que puede pasar y no que pasó, conflicto de intereses, es mejor proteger a Luis Fernando. Cuando se tomó la decisión del fogueo ante Irak, todos estábamos conscientes de lo que hacíamos, pusimos todo sobre la mesa y no había nada que esconder.

¿Usted dice que están o vivieron una curva de aprendizaje. Por qué con el tema de la estafa, no se despidió a quienes incurrieron en el pago erróneo y solo se les suspendió?

Las medidas administrativas son decisiones que se toman a lo interno y yo no me voy a referir en este caso, inclusive es un resorte absoluto del secretario general de la Federación, así que si se lo preguntan a él, sabrá si lo indica o no.