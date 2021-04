Nunca me he sentido asfixiado o en algún punto donde piense en tomar alguna decisión importante. Sí me he sentido agobiado, pero no es la crítica la que me genera esto, porque tengo casi 22 años en esto. Es como si alguien quisiera ser Presidente de la República y no esté acostumbrado a la crítica. Estos son puestos sensibles a la crítica fuerte, pero lo que indispone, me incomoda y me quita la paz es la falta de respeto y la desinformación que se da en muchos casos.