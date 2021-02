No queda duda en las declaraciones que dio Aquil Alí, vicepresidente de Fuerza Herediana, a este diario en diciembre pasado: “Lo que te puedo decir es que el equipo del centenario va a ser espectacular, vamos a hacer todo para ser campeones, pero otros harán lo posible para que no seamos. Con los otros dos equipos (Saprissa y Alajuelense) tenemos una amistad entre directivos, pero hay una enemistad en la cancha, a veces se pasa... Porque uno da declaraciones y no para llevarlo personal. La gente lo toma personal, pero no es así. Yo solo me levanto y defiendo al Herediano”,