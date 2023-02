Ricardo Gareca rechazó a la Sele por algo que sucedió con Jorge Luis Pinto

Jorge Luis Pinto salió en 2014 de Costa Rica y el seleccionador que la Federación Costarricense de Fútbol había elegido para comandar el combinado patrio era Ricardo Gareca, timonel argentino, quien hasta vino al país para conocer el Proyecto Gol.

Sin embargo, en aquel momento Gareca rechazó el puesto y hoy casi diez años después reveló la razón que lo hizo no dirigir al plantel tico.

Gareca estuvo de invitado en programa de televisión panameño llamado El Marcador, donde aseguró que a él lo hizo dudar de sobremanera algo que logró palpar y es que la dirigencia costarricense no estaba segura de separar a Pinto, además de que notó que el ambiente del plantel tico no era el idóneo.

El estratega fue enfático en que no fue por temas económicos como se especuló en aquella época.

“Hubo cosas que de pronto me llevaron a decir que no, no fue por tema económico. Lo que más me llevo fue que los dirigentes tomaron una decisión muy importante que fue sacar a Pinto, porque parece que Pinto no tenía buena relación con el plantel, parece que el carácter de Pinto es muy fuerte y a partir de ahí tomaron una decisión de la cual no estaban muy convencidos”, dijo.

El DT fue más allá y dio a conocer que ante la situación él mismo consideró que lo mejor era no venir al país.

“Fueron obligados a una situación que ellos no estaban muy convencidos que fue sacar a Pinto, entonces no me gustó el ambiente, pero sí me gustó el país, pero la situación me llevó a decir que no”, pronunció.

El estratega contó que percibió que los federativos estaban presionados respecto al paso a seguir.

“A ellos les gustaba Pinto, de hecho hizo una campaña histórica, entonces en esa situación me hicieron ver que estaban muy condicionados y que necesitaban resultados. Nosotros sabemos la obligación de tener resultados, de clasificar a un mundial, uno sabe que debe lograr objetivos... Pero sentí que los dirigentes estaban muy presionados y eso no me hacía sentirme muy cómodo”, profundizó.

Otro punto por el que Gareca decidió no tomar la dirección técnica tica fue que él quería conocer más a fondo la forma de ser del costarricense, además del ambiente local.

“Me invitaron y me trataron muy bien, tuve que dar una respuesta que no. Dije que no, no por no me gustase, esa selección me gustaba, pero dije que no porque no conocía Centroamérica, una cosa es conocerlo visualmente, y otra cosa es conocer más a fondo, nunca tuve el chance de jugar en Centroamérica, luego tuve un conocimiento mayor porque enfrenté a Costa Rica y Panamá con Perú”, concluyó.

Ricardo Gareca actualmente es el seleccionador de Ecuador y fue el comandante de Perú desde 2015 hasta 2022. Cuando el entrenador no tomó el banquillo patrio se decidió confiar en Paulo César Wanchope, pero al final ese proceso lo terminó Óscar Ramírez.

En el minuto 30 de este video usted puede ver las declaraciones de Ricardo Gareca: