Ricardo Chacón se convirtió en uno de los fichajes más sonados de Alajuelense

Alajuelense empezó a mover sus fichas fuera de la cancha y la contratación de Ricardo Chacón como su nuevo gerente administrativo provocó muy buena aceptación entre el liguismo.

Luego de que La Nación dio a conocer la noticia la noche del miércoles, muchos aficionados se alegraron con su llegada.

“Excelente decisión de Alajuelense. Éxitos Ricardo Chacón”, escribió Miguel Guillén.

“Don Ricardo es una excelente elemento, ojalá lo dejen hacer su trabajo”, expresó Tony Bolaños.

“Eso es lo que necesita la Liga, nuestra identidad manuda. Esperamos más de esos”, citó Keinor Arias.

“No soy liguista, pero sí se llevan a un gran profesional y persona trabajadora”, apuntó Edwin Arroyo.

La nueva Junta Directiva del club, presidida por Joseph Joseph, ejecuta una reestructuración que implica cambios dentro de la organización.

El primero fue la desaparición de la figura de gerente general, en la que Rodolfo Víquez se desempeñó desde enero de 2020, cuando pasó de gerente financiero a esa función.

Para efectos del esquema de trabajo de Alajuelense, ese puesto sufre una metamorfosis. Desaparece el cargo de gerente general y Ricardo Chacón regresa al club convertido en gerente administrativo.

Durante los últimos ocho años, él se desempeñó como el gerente general del Estadio Nacional. Ahí puso en práctica los conocimientos de esa maestría en Administración de Empresas que tiene y ahora es visto como una contratación de lujo en la Liga.

En la reconocida página de Facebook Jugadores Históricos de LDA, el 8 de diciembre de 2019 se hizo eco de una anécdota.

Ahí se recordó que un periodista abordó a Chacón y le consultó: “Ricardo, usted que jugó con los dos equipos...”.

Pero que de inmediato él mismo hizo una aclaración: “No, yo solo jugué con la Liga”.

Ricardo Chacón disputó toda su carrera futbolística con Alajuelense. Fotografía: Archivo

Con eso, quienes están a cargo de ese sitio histórico de Alajuelense señalaron: “Ricardo Chacón se puede comparar con grandes jugadores como Francesco Totti, Paolo Maldini, Steven Gerard o Carles Puyol: Son jugadores que han jugado con un solo club, One-Club Men”.

El propio Ricardo Chacón vio ese posteo alusivo a él y también emitió un criterio como parte de la misma anécdota.

“Amigos, gracias por sus comentarios que son muy importantes y gratificantes a pesar de que fue hace tantos años para este servidor, gracias a Liga Deportiva Alajuelense pudimos alcanzar una carrera universitaria que me ha hecho estar en clubes muy importantes”, escribió Chacón.

”Pero nunca he escondido mi profundo agradecimiento por esta amada organización deportiva y no creo nunca haber sido despectivo, ni mal agradecido, al contrario todos los días hasta hoy sabiendo que los costarricenses me relacionan con esta amada organización que me enseñó de valores y principios trato de ser merecedor de ese privilegio”.

El plantel de Liga Deportiva Alajuelense durante la foto oficial de la temporada de 1991. En la fila de atrás: Mauricio Montero, Roberto Ramírez, Maximilian Peynado, Paul Mayorga, Juan Carlos Arguedas, Pastor Fernández y Austin Berry. Segunda fila: Luis Alberto Monge (médico), Desiderio Calvo, Joaquín Guillén, Álvaro Solano, Ricardo Chacón, Richard Smith, Pavel Karoch, José Alexis Rojas y Gerardo “Lalo” Chavarría. Al frente: Francisco “Gato” Álvarez (masajista), Carlos Mario Hidalgo, Óscar Valverde, Javier Delgado, Iván Mraz (director técnico), Fernando Sosa, Óscar Ramírez y Luis Quirós. (José Antonio Pastor)

Finalmente, indicó que no vive de viejas glorias, sino del presente, pero como debe ser, también se siente profundamente agradecido con el pasado.

Después de su retiro, Ricardo Chacón trabajó como gerente deportivo del Saprissa, Alajuelense y Herediano. También fue director de selecciones nacionales. Esta vez vuelve a la Liga, pero como el responsable de la dirección administrativa.

En el libro conmemorativo al 95 aniversario de Alajuelense, escrito por José Antonio Pastor Pacheco, se reseña que Ricardo Chacón es visto como un jugador emblemático, procedente de la cantera.

Debutó en la Primera División en 1985 contra Cartaginés, pero fue hasta 1987 cuando se consolidó como el lateral izquierdo indiscutible de la Liga.

“Campeón en 1991, 1992 y en la temporada 1995-96, es el último jugador salido de las divisiones menores que viste solo los colores rojinegros hasta su retiro, en 1996, año en que decide decirle adiós al fútbol por una seria lesión en su rodilla derecha, que por cierto, tuvo que ser operada en cuatro ocasiones”, versa en el libro de Liga Deportiva Alajuelense.

Ahí también se cuenta como anécdota que cuando el árbitro pitó el final del partido contra River Plate en 1987, él esperaba para entrar de cambio.

“Un disgusto que años más tarde fue mucho mayor cuando quedó fuera a última hora de la lista que viajó al Mundial de Italia 90″.

Ricardo Chacón jugó por 13 temporadas con Alajuelense. Foto: Archivo GN

No contaba con una bola de cristal para saber cuándo sería, pero el regreso de Ricardo Chacón a Alajuelense es algo que él tenía claro que se iba a dar en algún momento.

Así se constata en el libro Centenario de Leyendas, de Esteban Aronne, Francisco González y Néstor Morera, donde afirmó: “Yo amo a la Liga y no es que volvería... ¡voy a volver!”.

En el apartado de historia en la página electrónica del club rojinegro se destaca que Ricardo Chacón se convirtió en el último futbolista en hacer su carrera completa en Liga Deportiva Alajuelense.

“Además de haber sido un buen futbolista ha dejado un impacto fuera de ella, al crear la iniciativa de los 90 minutos por la vida para el beneficio de la niñez que padece de cáncer”, apuntó la Liga.

