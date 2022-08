Ricardo Blanco entrena en las montañas del Volcán Poás

Ricardo Blanco es uno de los jugadores de Saprissa que mejores calificaciones obtiene en las pruebas físicas que efectúa el club; así lo dio a conocer José Sánchez, preparador físico de los morados, minutos antes del partido que disputaron frente a San Carlos.

Sánchez no brindó detalles de las evaluaciones, pero mencionó a Blanco por su capacidad física.

Es de sobra conocido que el “Richie” como le dicen sus compañeros a Blanco, es un ida y vuelta por la banda derecha, o por la izquierda como le correspondió jugar el domingo contra los norteños.

Ricardo Blanco dice que se cuida, se alimenta bien y se fortalece en el aspecto físico, le gusta ir a correr por los alrededores del Volcán Poás. (JOHN DURAN)

Ricardo reconoció que correr casi sin cansancio, tener tres pulmones, como se dice en el fútbol, es su fuerte y busca sacarle provecho.

“Es una de mis cualidades, la tengo que fortalecer y me cuido al máximo, trato de hacer el trabajo invisible, ese que casi no se nota”, dijo Blanco.

Ricardo Blanco tiene un secreto que reveló para estar en buena forma física.

“El tratar de estar bien físicamente es un hábito para mí, mi papá siempre me inculcó eso. De pequeño me enviaba a correr a las montañas del Volcán Poás, me decía que si quería hacer algo debía sacrificarme y hoy día hago lo mismo, cuando tengo un día libre siempre trato de prepararme y cuidarme con la alimentación. A veces voy a correr por las montañas del Volcán Poás, me gusta, me despeja y me hace bueno para el aire”.

Fidel Escobar le dedicó la victoria de Saprissa a su madre recién fallecida

Ricardo aceptó que estar bien preparado físicamente le ayuda a contrarrestar una falencia que posee y si en el aspecto físico no anda bien, podría quedar mal parado dentro de la cancha.

“No soy un jugador técnico, mi machete es la garra, luchar, recuperar balones y hay jugadores con demasiada calidad que quizá no poseen ese despliegue físico, entonces por ahí trato de imponerme”.

Ricardo y Youstin con nuevo rol Copiado!

Contra San Carlos, Blanco volvió a ser lateral, pero no por la derecha, sino por la izquierda, donde Saprissa ha presentado varios problemas. Parece que la respuesta de Jeaustin Campos a esos dolores de cabeza, es alinear a Ricardo por la derecha, sacar a Youstin Salas de la contención y ubicarlo como lateral derecho, como hizo contra los “Toros” del Norte.

“Cuando me toca jugar por la izquierda lo hago con la mayor disposición. Youstin es un gran jugador es otro que sale a la cancha a trabajar con pico y pala, es de los que se pone el overol”, opinó Ricardo.

Usted siempre ha actuado como lateral derecho, incluso en ese puesto jugó en la Selección. ¿No siente que al ser ahora lateral izquierdo, eso le resta posibilidades de volver a la Tricolor?.

Yo me llevé una dura noticia al no ser convocado al repechaje y hoy día lo que hago es trabajar fuerte y esforzarme. Uno escucha demasiadas cosas por afuera, que aquel lo van a llamar, que este quiere y como comenté con mi familia, mejor presto oídos sordos. Si soy convocado voy a esforzarme al máximo, pero no me voy a preocupar por algo y descuidar al equipo.

Por su parte, Youstin Salas expresó que se sintió tranquilo como lateral derecho, incluso en una de las acciones del segundo tiempo del partido del domingo, se incorporó al ataque y puso el pase a Javon East para que se estrenara en la red e hiciera el 2 por 0 de Saprissa.

“Donde quiera que el profesor nos ocupe ahí vamos a responder. Vamos por buen camino, ante San Carlos se vio un equipo más compacto, con mejores ideas y vamos bien”, opinó Salas.

En Primera, Salas ha destacado en el mediocampo, pero ser lateral no es extraño para él, cuando estuvo en Santos, jugó en ligas menores como lateral derecho, después en el primer equipo lo pasaron al medio.