Representante de Joel Campbell se llevó un par de sorpresas en regreso a Costa Rica del atacante

Cuando Joel Campbell le dijo a su representante Joaquim Batica que su prioridad era regresar al fútbol nacional, el francés tuvo una reacción espontánea, según contó.

“Sí que me sorprendió, pero no me sorprendió, porque yo sé lo mucho que Joel quiere a su país y a su familia sobre todo. Me parece algo normal que él quiera estar con su familia. Entonces, yo me alegro por él y por su familia que puedan estar juntos”, expresó Joaquim Batica.

Confesó que para él, el retorno de Campbell al fútbol costarricense es algo que se pudo pensar más adelante.

“Pero se hizo ahora y hay que felicitar la posibilidad que le da Alajuelense”, expresa Batica, quien también se manifestó sorprendido por la reacciones que genera Joel, sobre todo en los niños.

- Es un contrato largo que podría cumplirse y hasta extenderse con la Liga, pero también hay posibilidades de que regrese al extranjero porque tiene toda la capacidad para eso. ¿Usted cómo lo ve?

- Puede ser que vuelva al extranjero, esa situación se puede dar, ya veremos. De momento está aquí en Alajuelense, tiene la edad todavía para seguir superándose y jugar afuera, aunque de momento acaba de volver y está aquí para quedarse, por el momento.

- ¿Qué tan fácil fue la negociación con la Liga?

- Dentro de lo que cabe fue una negociación sencilla. Joel terminó contrato con el Club León y simplemente había que acordar los términos de su contrato, que evidentemente son confidenciales. Queremos agradecer a don Joseph Joseph que demostró el interés y hemos tenido una buena negociación y bastante rápida.

- En el CAR viven y se desarrollan muchos talentos. ¿Le llamó la atención venir y ver qué hay en la cantera de la Liga?

- Sí, me gusta la niñez, me encantan los proyectos nuevos, me gusta la ilusión de un niño, porque vi que todos salieron corriendo para tomarse una foto y para hablar con Joel.

“Eso me impresionó un poco, porque no tenía noción de lo que los niños lo quieren y es impresionante. Ojalá podamos ayudar como agencia a otros chicos jóvenes a salir”.

- ¿Cómo se dio el acercamiento con la Liga? ¿Cómo empezaron las conversaciones para que Joel Campbell firmara con Alajuelense?

- Todo el detalle no lo podré dar, pero como lo dijo Joel, él ya conocía a Joseph Joseph y yo había coincidido personalmente con él una vez, hace unos años. Y cuando me expresó el interés hacia Joel empezamos a hablar.

“A raíz de ahí, negociamos su contrato, no su salida, porque era un futbolista libre y terminó vistiendo la camiseta de Alajuelense. La verdad que es algo bastante sencillo, aunque se ve complejo y tal, pero fue bastante directo y quiero decir también bastante rápido”.

- El interés de Alajuelense nació hace dos años. ¿Saprissa se acercó en estos dos años o cómo fue ese tema?

- La verdad no me gusta mucho hablar de tiempos, no quisiera hablar de tiempos. Hay cosas que tengo que respetar y es la confidencialidad de cada negociación.

“Lo que puedo decir es que también estamos en casa de Alajuelense, no quisiera hablar de otros clubes y haría lo mismo en casa de otros. Alajuelense presentó la propuesta, Joel tomó la decisión de regresar a su país, valoramos esa propuesta y regresó. Así sucedieron las cosas”.

- Usted consiguió el contrato de Joel Campbell con el Arsenal cuando él estaba muy joven y en realidad regresa joven. ¿Si había otras ofertas qué le aconsejó usted?

- Antes que nada, lo que quiero decir es que soy más que el representante de Joel. Es una relación muy especial, como seres humanos, como personas, como amigos, como familiares y es una relación de muchos años que hoy en día difícilmente se ve en el mundo del fútbol por cómo se dieron las cosas.

“Porque él sale muy joven al Arsenal y al final de cuentas pueden pasar tantas cosas en el fútbol que la relación se puede perder y nunca se perdió, gracias a Dios. Así que lo que hacemos como agente y como agencia, porque no estamos solo en París, estamos en México también, en Guadalajara tenemos oficina y en Portugal, es presentarle la mejor oferta que tengamos en cualquier parte del mundo y después él toma la decisión. ¿A nivel deportivo habían mejores opciones? Sí. ¿A nivel financiero habían mejores opciones? Sí. ¿A nivel emocional había mejor opción? No. Entonces, al final del día la mejor opción fue Alajuelense, es lo único que puedo decir”.

Ricardo Chacón recibió a Joel Campbell y a Joaquim Batica en el CAR, el día en el que el futbolista atendió a los medios de comunicación. (Jose Cordero)

- ¿Cuántas ofertas rechazó Joel en este semestre?

- No me gustaría hablar de números, pero fueron muchas ofertas, fue una cantidad importante de ofertas en México, en Europa, en Asia y hay ofertas que no se llegaron a concretar porque no hablamos más, porque sabíamos que eventualmente iba a regresar a Costa Rica.

“Ha tenido muchas ofertas, la verdad que viene en un buen momento y le va a aportar mucho al campeonato de Costa Rica. Ha sido determinante con su Selección, ha jugado tres Mundiales con la Selección absoluta, ha jugado un Mundial Sub-17 y ha jugado un Mundial Sub-20.

“Creo que él tiene un currículo bastante importante dentro de lo que es el fútbol en Costa Rica. Yo solo puedo felicitarlo y felicitar a su familia, porque para tener la edad que tiene ha hecho mucho y estoy orgulloso de este nuevo paso, simplemente”.

- ¿Es cierto que el desarrollo de sus proyectos personales es parte de la oferta que le hizo Alajuelense?

- En términos generales nunca hablo de detalles en los contratos. Hay que respetar la confidencialidad, nadie sabe por lo menos de nuestra parte por cuánto se vendió Joel al Arsenal y qué tipo de contrato tenía.

“El club comunica sobre lo que quiere, lo que hay y lo único que pueden saber es lo que comunicó Alajuelense. Lo único que puedo confirmar es que él tiene sus negocios en Costa Rica y al estar aquí estará más cerca de sus negocios.

“Pero antes que nada, es un futbolista y él viene aquí a jugar fútbol, porque es su trabajo y para eso le pagan”.

- ¿Le incomoda que haya tanta especulación, que surjan tantas teorías en medios de comunicación y hasta que otros equipos afirmen cosas sobre la contratación de Joel?

- Personalmente sí me molesta, las especulaciones me molestan, pero es parte del fútbol y no podemos cambiar eso. Es lo que hay. Yo no suelo hablar con periodistas antes de que algo sea oficial. A veces me lo han reprochado, pero yo creo en el profesionalismo.

“Tenemos un secreto profesional, yo no puedo hablar de una negociación y decir que está en 90% o en un 99%, porque eso no existe. Existen los contratos firmados y los contratos no firmados. Todo lo demás, no es nada.

“En este caso se cierra con Alajuelense, tiene un gran club, tiene algo que no voy a hablar de proyecto porque es una realidad y solo espero que puedan ganar muchos títulos”.

Joaquím Batica fue enfático en que Joel Campbell tenía opciones en otras ligas mejores a nivel financiero y deportivo, pero el futbolista quería regresar al país. (Jose Cordero)

- El jugador dice que él quería regresar al país. ¿Ya él descarta ser legionario al finalizar los tres años de contrato?

- Cualquier situación se puede dar en el fútbol y todo puede cambiar muy rápido. Él ahora es futbolista de Alajuelense y si hace una buena temporada y llega una buena oferta y en ese momento se siente preparado para volver a salir, pues vuelve a salir.

“Por ahora es futbolista de Alajuelense, esperemos que pueda jugar muchos partidos y que pueda cumplir su contrato, porque para eso lo han contratado, no para que llegue y salga dentro de seis meses. Del futuro, solo Dios sabe lo que al final del día va a pasar”.

- ¿Para el fútbol nacional es un lujo tener a un futbolista como Joel Campbell?

- Para el fútbol de Costa Rica es uno de sus principales representantes y él toma la decisión de volver a esta edad, es un plus para Costa Rica y es un plus para él, porque puede estar en su país, con esta edad, en su casa, con 12 años fuera. Seguramente hay niños de 12 años en el CAR, que es lo que él lleva jugando afuera.

- ¿De los jugadores que representa, alguno tiene la posibilidad de salir, alguna oferta?

- No, estoy con el tema de Joel y no quiero hablar de otros. Todos los futbolistas que tienen contrato con mi agencia, que es BC Football Agency, en cualquier momento cuando el mercado está abierto pueden tener oportunidades, opciones, para eso se trabaja, pero aquí estamos hablando de Joel.

Solo quiero hablar de su momento de celebración que lo contrataron y ya no van a especular si va aquí o allá y el final de la película es bueno.

- Usted también representa a Yeltsin Tejeda. ¿Cómo está la situación de él?

- Sí, definitivamente, también lo representamos, pero prefiero no referirme a ese tema, porque estamos en casa de Alajuelense y ese tema no tiene nada que ver con esta casa. Entonces, tengo que respetarlo.

- ¿Y él tiene alguna oferta de Alajuelense, aprovechando que estamos en esta casa?

- No, no, no puedo hablar de ese tema aquí, perdón. No puedo hablar de ese tema.

