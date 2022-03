¡Regresó Saprissa!, asegura Christian Bolaños

Christian Bolaños aprovecha el parón del Torneo de Clausura 2022 para recuperarse de una tenditis en la rodilla derecha, la cual no le permite jugar desde el 20 de febrero, cuando disputó algunos minutos ante Pérez Zeledón. Para el futbolista de Saprissa ha sido un proceso largo pero ya palpita el regreso, que será con menos tensión de la vivida por el equipo hace algunas semanas.

Para el ídolo morado, el club ya está cerca de donde pertenece, peleando los primeros lugares del torneo. Aunque la S cerró con triunfos y se ubicó quinta, la victoria de Sporting FC sobre Santos la devolvió al sexto lugar, aunque a solo dos puntos de la cuarta casilla.

A los tibaseños les tocó estar en el sótano del torneo y el proceso para salir de esas últimas posiciones fue lento. El clásico nacional marcó un cambio -aseguran en el camerino y confirman las estadísticas-, porque desde entonces no pierden.

“Lo había mencionado antes de que se empezara a ganar, desde el clásico ya se veía un Saprissa diferente, sin bien es cierto los resultados no se daban. El campeonato está difícil para todos, había que tener paciencia en el trabajo que el equipo iba a hacer semana a semana; los jugadores nuevos que no se habían incorporado iban a complementarse más en la idea del profesor y del equipo, no era tan sencillo como que los resultados se dieran de la noche a la mañana”.

“Era muy raro ver a Saprissa en las últimas posiciones pero era cuestión de tiempo, ya regresamos donde habitualmente estamos”, añadió.

El atacante ve un campeonato muy reñido y así lo visualiza para las 12 fechas restantes y la disputa del título. Por eso los errores cometidos anteriormente ya no serán perdonados”, asegura.

“El equipo que pestañea un poco va a bajar de posiciones y nosotros tenemos que ganar todos los partidos. Todos los partidos van a ser muy cerrados y complicados, después del parón se va a dar una seguidilla de partidos y ahí se puede hacer un margen, no debemos descuidarnos”, mencionó.

Su regreso para el partido ante Grecia, del próximo viernes 1° de abril es incierto, porque aunque avanza de buena forma, lo cierto es que aún no puede entrenar con el grupo. Actualmente está en la fase de readaptación, hace un poco de trabajo en cancha y en unos días podría integrarse al resto de plantel.

“La verdad que ha sido un periodo bastante largo, en el que he tenido que ir marcando ciertas etapas en la evolución de la lesión que tenía. No es una lesión en la que sienta dolor o vaya perdiendo esa confianza y estímulos que uno necesita como jugador, simplemente necesitaba darle reposo, fortalecer y hacer terapias”.

Su intención y la del cuerpo médico ha sido no adelantarse, para evitar una recaída y reincorporarse cuando se sienta al 100%.

“Uno se ‘mata’ en la casa viendo al equipo, viendo los compañeros, uno se muere de ganas de estar entrenando, ayudando al grupo pero hay que tener paciencia, tomar buenas decisiones, gracias a Dios tenemos margen amplio para cumplir todas las etapas. Me siento bastante motivado, para ojalá a final de mes incorporarme al equipo”.