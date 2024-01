Regidora cuestiona validez de contrato con Herediano por Estadio Carlos Alvarado

Casi siete meses después de que se firmara el contrato entre el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Bárbara (CCDRSB) y la Asociación Deportiva Club Sport Herediano, para el uso del Estadio Carlos Alvarado por los próximos 15 años, en el Concejo Municipal de ese cantón se debate si el documento tiene validez, ya que el terreno donde se construyó el estadio no es un bien municipal. El titular del inmueble es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

La regidora Marlen Alfaro mencionó, en la sesión municipal del 11 de diciembre del 2023, que el acuerdo que se firmó en mayo del 2023 podría tener serios vicios de nulidad.

LEA MÁS: Convenio de Herediano para jugar en Santa Bárbara genera dudas a nuevo comité de deportes

“Hay algo muy importante que aquí no se está tomando en cuenta; no quiero generar roncha ni mucho menos, pero entonces cómo se firma un convenio con instituciones privadas si nosotros no teníamos la titularidad para hacerlo. Qué duro y qué difícil todo lo que esto puede traer. Me disculpan, pero aquí la asesoría legal quedó debiendo bastante.

”Estamos ante un convenio que desconozco, y con razón nunca pasó por acá (por el Concejo Municipal), y me atrevo a decir que podría tener serios vicios de nulidad, y que esto quede en actas, por favor”, dijo Alfaro en la antepenúltima sesión del año 2023.

En esa junta se debatió si se debía tomar el acuerdo donde se acepta la donación del terreno por parte del Estado, trámite que se encuentra en la Procuraduría General de la República. Sin embargo, en ese momento se decidió que el tema debía estudiarse en la Comisión de Jurídicos, ya que no obtuvo los votos necesarios ante la negativa de Alfaro.

En la siguiente sesión municipal, del 18 de diciembre, se tomó el acuerdo para iniciar el trámite del traspaso del terreno, que pertenece al MOPT y pasaría a manos del ayuntamiento. Sin embargo, el acuerdo entre Herediano y el Comité Cantonal de Deportes (dependencia del municipio) data de hace ocho meses.

La oficina de prensa de la Procuraduría indicó este lunes que el traspaso del bien se encuentra en trámite.

El terreno donde se construyó el estadio no es municipal, a pesar de que desde hace 50 años lo administra el ayuntamiento. Esta finca es del MOPT y fue donada a inicios de la década de 1960. Sin embargo, el traspaso del bien nunca se concretó.

‘No se puede dar en administración un bien que no nos pertenece’

Este tema acapara la atención cantonal y en la sesión municipal de este lunes también estuvo en agenda.

Alfaro, quien aspira a la alcaldía en las próximas elecciones, fue más enfática y solicitó la posibilidad de ordenar una investigación sobre el convenio. Sin embargo, esto no fue respaldado por sus compañeros regidores, ya que el tema está en la Comisión de Jurídicos.

“A mí me gustaría que se realice una investigación en la que la administración y el señor alcalde no sean parte. ¿Por qué propongo que no sean parte? No lo digo porque se me antoje, sino porque él fue parte de la negociación, y debemos tener una objetividad”, señaló la líder comunal.

La regidora considera que el departamento legal del CCDRSB y la asesoría legal de la Municipalidad fallaron. Ella sostiene que no se puede firmar un convenio donde se da en administración un bien que, hasta hoy, no le pertenece al ayuntamiento.

“¿Y saben por qué me preocupa? Si bien ese convenio que se firmó no ha venido aquí al Concejo, y nosotros no lo hemos aprobado ni rechazado, podría ser que demanden a la Municipalidad por daños y perjuicios. Usted me puede decir: ‘doña Marlen, ¿me alquila ese carro que está allá?’ Pero ese carro no es mío, yo no tengo la potestad legal para hacerlo.

”Y si yo incurro en un delito, ojalá que no, toda la Municipalidad va a pagar los platos rotos de esa inoperancia, para llamarlo bonito, de todos nosotros. Porque no es solo un tema de alguna de las partes, sino de todos nosotros por guardar silencio. (...) Me extraña que la auditoría no nos haya emitido una advertencia, tenían que dar una advertencia y no lo han hecho”, aseveró Alfaro.

La Nación conversó con el alcalde del cantón, Víctor Hidalgo, luego de la última sesión municipal del 2023. Él prefirió no referirse a si el convenio firmado por el pasado Comité Cantonal de Deportes debe ser revisado, ya que el inmueble no le pertenece al ayuntamiento.

“Desde que se construyó el estadio se han hecho muchas inversiones municipales en ese espacio. Se jugó en Segunda División, se aspira a tener fútbol ahora. Esto no es lo único que ha pasado aquí: antes era muy común que ministerios donaran propiedades y no se formalizaron esos traspasos. Acá nos pasó con el edificio cultural, por citar un ejemplo de muchos casos. Estamos acomodando la casa en este aspecto”, dijo Hidalgo.

Herediano ya utiliza el estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara, para sus entrenamientos. Cortesía: Herediano

‘Hay dos problemas serios’

El terreno no le pertenece a la Municipalidad de Santa Bárbara y se utilizó una figura de convenio de cooperación con el Club Sport Herediano, pero en realidad el documento firmado es un contrato. Estas son las conclusiones a las que llega Marvin Carvajal, especialista en derecho público en el bufete Alta Batalla.

El nuevo CCDRSB tiene dudas sobre el convenio que firmó la expresidenta de ese ente, Candy Rodríguez, con la Asociación Deportiva Club Sport Herediano en mayo del 2023.

Además, el dueño registral del terreno donde se localiza el Estadio Carlos Alvarado no es municipal. Y parte de la nueva dirigencia del deporte en Santa Bárbara considera que no se puede dar en administración una propiedad que no les pertenece. Sobre este punto, algunos regidores municipales piensan lo mismo.

“Según la Procuraduría, a través de una resolución del MOPT se puede autorizar el traspaso y el cambio de naturaleza del terreno, pero lo cierto es que eso no se ha hecho hasta este momento. La propiedad sigue siendo del Estado, por lo tanto no puede disponer de ella un ente ajeno como lo es en este caso la Municipalidad de Santa Bárbara, como no podría hacerlo el ICE o la CCSS, por citar un ejemplo. Todo acto administrativo debe tener un acto lícito.

“En este caso, el motivo del contrato es la titularidad del bien, que lo administra el Comité Cantonal de Deportes. En este caso no hay un motivo lícito, la Municipalidad no es el propietario, por lo tanto no se puede disponer de ese bien. Hay un problema de fondo, de vicio del acto”, explicó Carvajal.

Otro aspecto en el que este especialista considera que hay un inconveniente es en el documento que firmaron las partes.

“Se utilizó el mecanismo de convenio de cooperación, cuando uno lee ese documento que firmaron las partes (Herediano y el CCDRSB), lo que se lee es un contrato y no un convenio de cooperación. Y los contratos de la administración se rigen por la ley de contrataciones públicas.

”Está claro que la Municipalidad no sacará, ni tenía pensado sacar una licitación, pese a ello debería utilizar los mecanismos de contrataciones públicas para hacerlo. De lo contrario, se estaría utilizando una excepción. Al utilizar un mecanismo de cooperación con entes públicos para en realidad firmar un contrato con un ente privado”, explicó el especialista en derecho público.

Carvajal también se refirió a las inquietudes que tiene una parte del nuevo CCDRSB. Su presidente, Javier Núñez, detalló que les gustaría que el monto acordado por mes sufriera un ajuste anual, ya que el monto mensual acordado es fijo durante los próximos 15 años.

Ante esto, el Herediano sostiene que el costo de las mejoras realizadas (instalación de grama sintética, iluminación, graderías, entre otras) es parte de los intereses porque al final todo eso es para el cantón.

“Sí, absolutamente. Si hay contraprestaciones deben constar en el documento y ser contabilizadas también como parte de las cuantías. Esas mejoras tienen un valor y se deben detallar. Luego, el tema de las actualizaciones (en los montos) es importante. Estamos en deflación, pero en unos años esto puede cambiar y puede devaluar el contrato.

”Lo establecido no está asociado a una divisa y tampoco a un factor de actualización como lo es el índice de precios al consumidor o alguno otro que permita perseguir el interés público de obtener recursos para otros proyectos”, explicó Carvajal.

Herediano espera el aval del Comité de Licencias para utilizar el Estadio Carlos Alvarado como sede para el Torneo de Apertura 2024, el Estadio Eladio Rosabal Cordero sigue en construcción y se espera que esté listo en el segundo semestre de este año.