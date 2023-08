Refuerzos de Saprissa apagan las sirenas de emergencia

El inicio de la temporada no podía ser peor para Saprissa, a nivel de lesiones. Sin embargo, aunque parezca increíble, poco se habla de las bajas de Mariano Torres, Kendall Waston, Christian Bolaños, Ricardo Blanco o Ryan Bolaños. Los morados pelean arriba en todas las competencias y esto es gracias al alivio que dan sus refuerzos.

Jefferson Brenes, Jorkaeff Azofeifa, Douglas Sequeira y hasta Michaell Chirinos y Klivert Gómez (últimos en quedar habilitados) se han encargado de dar una mano. A pesar de ser los nuevos, asumieron el desafío con determinación.

Michaell Chirinos anotó en su debut con el Saprissa. El hondureño quedó habilitado el martes y de inmediato pesó en la Copa Centroamericana.

Azofeifa no es tan mediático, pero ha jugado como titular los cinco partidos de los tibaseños y no ha salido un solo minuto de la cancha. El carrilero cumple y acabó con el eterno cuestionamiento a la banda izquierda de la S, pese a que no están disponibles Blanco o Bolaños, quienes suelen jugar por ese sector.

En el caso de Sequeira, lo hicieron volver de manera sorpresiva de su préstamo con el Santos. Aunque no estaba en la mira de muchos, su contribución ha sido crucial para suplir las ausencias, debido a las vacaciones de Fidel Escobar (quien participó en la Copa Oro), la dolencia de Waston y la sanción de Pablo Arboine en el torneo local (tres partidos). Douglas fue estelar en los tres choques del Apertura 2023.

Por su parte, Brenes es una alternativa al no estar Mariano. El volante ha ido de menos a más, se le ve con confianza y hasta marcó un golazo olímpico en su cuarto partido con los tibaseños (dos titular y dos de cambio). Más allá de su tanto ante el Jocoro, en la victoria 4 a 0, su calificación fue sobresaliente, al cortar, dar juego y buena salida.

El último en llegar fue Gómez y ya participó como variante frente al Herediano y en la Copa Centroamericana. De a poco se adapta y de seguro irá sumando minutos.

Mientras, Chirinos quedó habilitado esta misma semana y tuvo un debut soñado: titular, gol en Honduras y buen rendimiento. El propio técnico, Vladimir Quesada, reconoció que está muy satisfecho con lo que ve de los nuevos, con mención especial sobre el debutante catracho.

“El inicio de temporada ha sido desafiante para nosotros. A pesar de todo, el equipo ha demostrado un buen desempeño, hemos logrado las victorias necesarias y nos mantenemos competitivos en ambos torneos. ... Estamos muy contentos con Michaell y nos alegra tenerlo en el equipo. Ya lo conocíamos por su trayectoria en el Olimpia y en la selección de Honduras. Su contribución será de gran importancia para lo que viene”.

⚽ ¡Gol de @SaprissaOficial! 🟣



Michaell Chirinos incrementa la ventaja llevando el marcador a 3-0 para los visitantes. | #CopaCentroamericana pic.twitter.com/9OT2xuWCuI — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 11, 2023

Michaell agradeció la confianza del entrenador y aseguró que apunta a dar mucho más. Se siente cómodo, acoplado y listo para rendir lo que se espera de él.

“El profesor me me ha dicho que haga mi fútbol y que no tenga miedo de encarar, porque si la pierdo, tengo compañeros que me respaldan. El gol me da confianza, los compañeros y la afición me apoyan y todo esto me ayuda para seguir creciendo... Fue un debut soñado, en mi país y con gol”, comentó el jugador.