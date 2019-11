“Creo que ando fino, aprovechando los tiros libres, he practicado más y me ha ayudado para lo que he estado mostrando. Es una ventaja porque a veces los partidos se ponen muy cerrados y hay que aprovechar eso. Siempre le digo a Manfred (Ugalde) o a Johan (Venegas) que busquen la falta cerca del área porque sé que en cualquier momento puede caer el gol”, expresó el creativo morado.