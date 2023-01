¿Realmente Marcel Hernández puede alcanzar el récord de Rándall Brenes o el mítico Leonel Hernández?

Es el extranjero con más goles en Costa Rica y también es dueño de esa misma marca en el Cartaginés. Además, ya es el primer foráneo en llegar a 100 anotaciones y las hizo en apenas 172 partidos. Como si fuera poco, fue el goleador en el histórico título de los brumosos (16 tantos en 24 juegos del Clausura 2022). Todo hasta acá es conocido y por lo mismo la gran pregunta es: ¿qué récord le queda por derribar a Marcel Hernández?

Increíblemente Marcel Hernández no quería ser delantero y en Costa Rica lo convencieron

Para dar más contexto, hay que recalcar que ya ganó también el cetro de máximo anotador en un certamen dos veces (Apertura 2020 y Clausura 2022), en cuatro ocasiones el de mejor extranjero (Apertura 2018, Clausura 2020, Apertura 2020 y Clausura 2022). Incluso el de mejor jugador jugador (Clausura 2022) y hasta el del mejor gol (Apertura 2018).

Luego de poner todo esto sobre la mesa, hay que decir que lo único que le faltaría y que realmente puede alcanzar es consagrarse como el máximo romperredes en la historia del conjunto blanquiazul. Actualmente ocupa el tercer puesto, muy cerca de los 103 que consiguió el ídolo de los centenarios, Rándall Brenes con el club de sus amores y un poco más lejos de los 164 del legendario Billarista, Leonel Hernández.

Marcel renovó por tres años más con el equipo que lo trajo a suelo tico en el 2018, así que parecería muy sencillo para él adueñarse del segundo lugar y por qué no, alcanzar a Leonel.

Marcel Hernández se mostró muy orgulloso al llegar a 100 goles en Costa Rica. En total, 80 de estos tantos los logró con Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

A decir verdad, no es tan así. Detengan todo un momento, que hay un grandísimo detalle que no se puede pasar por alto. Antes de promediar y sacar cálculos para conocer cuándo rebasaría al Chiqui y si puede con el Billarista, hay que recalcar que el isleño en realidad acumula 80 goles con Cartaginés y no 100 (su gran total). El “9″ marcó 20 dianas con Alajuelense, en el año que estuvo en ese equipo.

No se le puede quitar el más mínimo mérito a Marcel, no obstante, si nos vamos solo a las marcas a superar con los brumosos, está un poco más lejos.

Es decir, que en realidad necesita 24 festejos más para tomar el sitio que tiene Rándall (segundo lugar). A Brenes lo podría destronar en los primeros meses del 2024. En un momento más explicamos por qué pasaría al Chiqui en esa fecha, pero antes hay que decir que a Leonel es prácticamente imposible que lo iguale o lo pase: ocuparía 84 tantos más con la camiseta brumosa para empatar y 85 para adueñarse del récord.

“Estoy muy agradecido de haber llegado a esta provincia y estoy muy feliz por haber tenido todo el respaldo de esta gran afición, que en momentos no tan buenos estuvo coreando el Cuba, Cuba. Igual no me puedo olvidar de esta directiva, que siempre han visualizado un Marcel progrupo. Lo que pesó para renovar fue la confianza que siempre me han dado acá y también quiero que Paulo gane cosas, porque se lo merece”, contó Marcel al consultarle por sus nuevas metas.

100 veces Marcel Hernández: ¡Soberbio!

Promedio para alcanzar al Chiqui

Ahora sí podemos entrar a promediar y explicar cuándo podría superar Marcel Hernández a Rándall Brenes, en el segundo lugar de máximos goleadores de Cartaginés.

Marcel disputó nueve torneos completos hasta ahora en Costa Rica y en ellos promedió 11 tantos por certamen. Es decir que si no pasa nada extraño en cuanto a lesiones y mantiene su media, en este 2023 cerraría con 101 solo con los brumosos (121 totales en su carrera en suelo tico).

Bajo este mismo análisis, en los primeros partidos del 2024 ya rebasaría los 103 del Chiqui con los de la Vieja Metrópoli. Claro, reiteramos que llegar a los 164 de Leonel Hernández sería casi imposible.

Si el cubano sigue con la media de 11 festejos por campeonato, requeriría de casi cuatro años más para llegar a 164 dianas o más, solo con la camiseta de los centenarios. Juzgue usted, pero esa barrera de las 11 anotaciones por semestre es sumamente compleja y también hay que tomar en cuenta que Hernández cumple 34 años en julio de este año.

Por si gusta hacer su propio cálculo, acá le detallamos los tantos de Marcel por torneo: