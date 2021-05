–Si, en España, Italia o Alemania tienen scouts que constantemente buscan en esos países (como Noruega). Pero no se trata solo de hacer un buen partido y que ese día lo vean; si un jugador llama la atención de un representante lo van a ver cuatro o cinco veces. Si no tiene cinco partidos buenos seguidos, se pierde ese interés. Por ejemplo, Cristian Bolaños es buen jugador, pero hacía tres buenos partidos y los otros dos no tanto. Hay que ser constante.