Rándall Row y sus claves para que Santos derrotara a Alajuelense

Santos hizo lo que ningún equipo había logrado hasta ahora en este Clausura 2023: ganarle a Alajuelense en el Morera Soto y lo gestó con un marcador de 2 a 0, con anotaciones de Starling Vega Matarrita y Carlos Rivera.

Lo consiguió el equipo de Rándall Row, que sacó tres puntos de oro de una salida muy difícil, contra la Liga, que era el líder del torneo y que ahora ese es un privilegio que ostenta Saprissa.

¿Cuál fue la clave para ganarle a Alajuelense en el Morera?

El análisis es el mismo que contra Guanacasteca. No cambia. Desde el lunes teníamos claro qué nos íbamos a enfrentar porque hay una manera de jugar muy clara del técnico y contrarrestar eso. Hicimos un partido muy completo.

Nos aplicamos tácticamente y eso se logra cuando hay credibilidad, respeto y humildad.

Tengo jugadores respetuosos, humildes y es más fácil sacar resultados. De los últimos 15 puntos, tenemos 11.

Esa palabra impronunciable en el camerino...

¿Cómo recibe ese respaldo que le da la directiva?

Importantísimo, hay que sentirse bien para estar bien, hay que sentirse valorado y cuando no pasa eso hay que hacerse a un lado. Desde el primer día sentí que me estaban valorando sin haber llegado porque era la cuarta vez que me llamaban, pero yo tenía compromisos.

En las derrotas hubo mal ambiente afuera, asustados por ver al equipo en una posición incómoda, pero había respaldo del presidente.

¿Qué falta en Santos? ¿Qué tan realista ve meterse entre los cuatro?

Vamos en el día a día. Preparo las semanas pensando en el rival y el crecimiento de mis jugadores. Soy muy exigente y siento respaldo total. Hemos jugado varios sistemas y yo no los he escuchado quejándose o haciendo mala cara. Eso significa que hay credibilidad, respaldo.

Vamos en el día a día, tenga por seguro que los errores los vamos a trabajar. Por esa línea vamos.

¿Cómo manejar el discurso con los jugadores sobre este resultado?

La estrategia no va a cambiar. Yo respeto a los rivales. Este triunfo es oro porque mis respetos para Alajuelense, pero cuando le gano a otros rivales, es la misma importancia. Nos salió perfecto el plan de juego. La línea hay que respetarla. A pesar de que no somos una planilla extensa, tenemos mucha competencia y eso nos hace crecer.

Cuando se le gana a un grande la mente te empieza a mandar mensajes y puede ser peligroso.

Nunca hemos pensado en la zona de abajo, porque yo estoy acostumbrado a ganar. Eso nos tiene ahorita con la posibilidad de meternos arriba.

¿Cuánto jugó el partido del jueves de la Liga y esa derrota contra Los Ángeles FC?

Son partidos aparte. Por más golpeada que está la Liga por ese resultado, tiene un equipazo. Nos enfocamos en el trabajo nuestro. Ser tácticos, disciplinados. Muchos defensas, sí, pero terminamos con cinco delanteros. Para nosotros el plan salió perfecto.